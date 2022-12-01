烏克蘭駐西班牙使館收郵包炸彈 俄軍攻占烏東村落

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俄羅斯自今夏以來意圖攻占烏克蘭東部巴赫姆特市，11月30日聲稱已拿下附近村落。（中央社製圖）

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（中央社基輔1日綜合外電報導）西班牙多處接獲郵包炸彈，包括馬德里的烏克蘭大使館，造成1名人員手部遭炸傷，供給烏克蘭的武器製造商也收到炸彈。此外，烏東戰況仍熾，俄國聲稱已拿下巴赫姆特市附近村落。

●俄奪巴赫姆特外圍據點 烏克蘭民眾取暖釀百起火災

俄羅斯自今夏以來意圖攻占烏克蘭東部巴赫姆特市（Bakhmut），11月30日聲稱已拿下附近村落。

俄羅斯國防部在簡報時說：「在頓內茨克（Donetsk）地區的攻勢行動後，俄軍全面解放了比洛戈里夫卡（Bilogorivka）和佩爾舍特拉夫尼亞（Pershe Travnya）村落。」

與此同時，烏克蘭電力設施遭俄方攻擊後，民眾在斷電下為取暖違反安全規定，釀出上百起火災。

烏克蘭國家緊急救難服務處表示，過去24小時有9人死於這類火災，還說火災件數增加，原因是停電致愈來愈多烏克蘭人在家使用緊急發電機、蠟燭和瓦斯鋼瓶，不慎發生意外。

●烏駐西班牙大使館和武器捐助商接獲郵包炸彈

西班牙國防部12月1日表示，首都馬德里市郊托芮榮艾多茲（Torrejon de Ardoz）空軍基地的歐洲聯盟衛星中心（European Union Satellite Centre）收到一封疑似藏爆裂物的郵件。

西班牙國防部聲明指出，經過X光掃描這封郵件後，空軍安全官員判定當中含有「一個機械裝置」。警方仍在分析這個郵包。

西班牙11月30日也發現2枚郵包炸彈，分別寄給馬德里的烏克蘭大使館，造成一名館員手指輕微受傷；以及寄給東北部城市薩拉戈沙（Zaragoza）的武器製造商英剎那拿（Instalaza），西班牙供給烏克蘭的C90火箭發射器正是由英剎那拿生產。

烏克蘭外交部發言人說，部長庫列巴（Dmytro Kuleba）已下令所有駐外使館「緊急」加強安全，並要求西班牙調查。

●馬斯克提和平協議惹議 澤倫斯基邀親訪烏克蘭

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）11月30日批評全球首富馬斯克（Elon Musk）對結束俄烏戰爭提出的和平協議，邀請馬斯克親自訪問遭戰火蹂躪的烏克蘭。

今年10月，馬斯克在推特提出和平協議，建議於聯合國監督下在烏克蘭俄占區再度舉行公投、承認俄羅斯對克里米亞半島的主權，並給予烏克蘭中立地位，引發軒然大波。

澤倫斯基出席「紐約時報」（The New York Times）舉辦的活動時，稱馬斯克應該親自到烏克蘭看看。

澤倫斯基說：「我覺得如果不是有人影響他（馬斯克），就是他自己驟下結論。」

他說：「如果你想要了解俄羅斯在這裡做了什麼，來烏克蘭一趟，就可以親眼目睹這一切。到時候，你再告訴我該怎麼結束這場戰爭，還有這場戰爭是由誰發起，以及什麼時候才能結束。」

●歐盟外交首長：烏克蘭戰後重建需由俄羅斯埋單

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）12月1日表示，他計劃和外長同僚們討論所有可用法律工具，以確保遭戰火蹂躪的烏克蘭重建費用將由俄羅斯埋單。

歐洲安全暨合作組織（OSCE）1日起在波蘭中部城市洛茲（Lodz）舉行為期2天的部長級會議。

波瑞爾指出，自莫斯科入侵烏克蘭以來，歐盟已凍結價值近200億歐元的俄羅斯資產；西方制裁措施也導致俄羅斯央行3000億歐元的外匯儲備資產遭到凍結。

他還說：「這些儲備資產雖遭凍結，但凍結和查扣沒收大不相同。法律程序固然還有待研究，但我們現有的提案就是俄羅斯必須為烏克蘭重建費用埋單。」（譯者：戴雅真/核稿：陳彥鈞）1111201