民主黨打破傳統 美總統候選人初選首站擬在南卡州

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國民主黨人今天表決同意調整2024年總統大選候選人初選時程，讓非裔美國人在決定代表民主黨的候選人時，享有更重要的話語權。

法新社報導，總統拜登昨天才剛提議民主黨的總統候選人提名時程應有所改變，今天黨內就推出這項出人意表的行動。拜登曾說，他有意在2024年競選連任。

在每隔4年舉辦一次的總統候選人初選過程中，愛荷華州和新罕布什爾州向來最受矚目，因為這兩州是第一批舉行初選的地方。愛荷華州屬於鄉村，絕大多數居民是白人；而新罕布什爾州的面積在全美偏小、人口偏少。

拜登昨天在寫給民主黨全國委員會（Democratic National Committee）規章制度委員會的信中建議，民主黨的第一場2024年總統候選人初選應在南卡羅來納州舉行。位於美國東南部的南卡羅來納州擁有龐大非裔人口。

規章制度委員會今天透過口頭表決，同意這項提議，只有愛荷華州和新罕布什爾州代表反對。新的初選時程將於2023年2月交由民主黨全國委員會全會表決。

拜登2020年贏得南卡羅來納州的初選，讓他的競選陣營士氣大振，他最終獲得民主黨提名參選總統，並成功入主白宮。

拜登在信中說：「除非獲得有色人種選民的壓倒性支持，否則無法獲得民主黨提名並贏得大選，這些選民包括非裔、棕色人種和亞裔美國人，以及太平洋島國裔。」

他說：「數十年來，非裔選民一直是民主黨尤為重要的支柱，卻被安排在早期初選程序的後頭。」

「是時候停止把這些選民視為理所當然，也是時候讓他們在程序中擁有聲量更大、更早的投票權。」

法新社指出，新的初選時程是規劃在2月3日於南卡羅來納州舉辦第一場初選，接著是2月6日在內華達州和新罕布什爾州，2月13日在喬治亞州，2月27日在密西根州。

但愛荷華州和新罕布什爾州的民主黨領導高層並不歡迎拜登的提議。

愛荷華州民主黨主席威爾本（Ross Wilburn）說：「像愛荷華這樣面積小的鄉村州，必須在我們的總統候選人提名程序中有聲量。」

新罕布什爾州民主黨主席巴克利（Ray Buckley）也堅稱這個位於東北部的州「要先舉辦初選」。他說：「我們數十年來挺過多次（變更的）企圖，這次也一樣。我們是全國首批舉辦初選的州，這是本州逾百年歷史不可或缺的一部分，且銘刻在本州法律裡。」

相較之下，在野的共和黨則仍規劃在愛荷華州舉辦第一場2024年總統候選人初選。

已宣布再度參加2024年總統大選的前總統川普指責民主黨人「背離善良勤奮的愛荷華人民」。他還在聲明中說：「我等不及要回到愛荷華了。」（譯者：曾依璇/核稿：陳正健）1111203