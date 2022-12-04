印尼塞梅魯火山噴發當局升警戒 日警告恐有海嘯

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（中央社雅加達4日綜合外電報導）印尼東爪哇省（East Java）塞梅魯火山（Semeru）今天噴發，向空中噴出1.5公里高的火山灰柱，日本氣象廳警告可能發生海嘯後，印尼當局將警戒狀態升高到最高級別。

法新社報導，印尼地質災害減災及火山研究中心（Geological Disaster Mitigation and Volcanology Centre）發言人亨古納萬（Hendra Gunawan）告訴「羅盤電視台」（Kompas TV）：「已將塞梅魯火山狀態從…3級升高到4級，意味危險已經威脅到人們的居住區，火山活動已經升級。」

由於有熔岩流風險，印尼國家災害應變總署（BNPB）警告居民勿在距離噴發中心5公里的範圍內進行任何活動，並與河邊保持500公尺的距離。

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另據法新社引述日本「共同社」報導：「日本氣象廳警告，海嘯可能抵達南部沖繩縣的宮古島與八重山。」氣象廳說，海嘯可能在日本時間下午2時30分（台北時間下午1時30分）抵達，但目前估計時間已過，並未傳出損害報導。

印尼國家災害應變總署發布的聲明說，塞梅魯火山於凌晨2時46分（台北時間凌晨3時46分）開始噴發。社群媒體發布的影片顯示，附近地區出現火山灰雲。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1111204