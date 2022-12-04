印尼火山噴發 日本調查海水潮位無明顯變化

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（中央社東京4日綜合外電報導）印尼一座火山在日本時間今天上午發生大規模噴發，日本氣象廳針對是否出現影響日本的海嘯進行調查，但截至下午3時30分止，並未在海內外觀測點觀測到海水潮位有明顯變化。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，印尼東爪哇塞梅魯火山在日本時間今天上午11時18分發生大規模噴發，從印尼官方在社群網站上公布的畫面，可以看到白色及灰色的噴煙上竄。

澳洲達爾文火山灰諮詢中心（Darwin Volcanic Ash Advisory Centre）表示，爪哇島上噴煙高度達到15公里，從人造衛星捕捉到的畫面也可以看到噴煙擴散的樣子。

一旦發生大規模火山噴發，跟地震造成的海嘯不同，會因為氣壓急速變化造成海水潮位上升，讓日本氣象廳持續調查是否會出現影響日本的海嘯。

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不過，在原本預定可能出現潮位變化的時間過後，至今尚未在國內外觀測點確認海水潮位有明顯變化，且日本境內氣壓也沒有特別變化，但氣象廳還是呼籲日本民眾留意後續發布的最新資訊。

日前在南太平洋東加海底火山發生大規模噴發，連日本也出現海水潮位變化，因此，只要發生火山噴煙高達15公里的情況，即使在潮位尚未出現變化的階段，日本氣象廳也會主動發布相關資訊。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1111204