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印尼塞梅魯火山噴發 6村莊受影響疏散近2000人[影]

2022/12/4 19:54（12/4 20:44 更新）
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印尼塞梅魯火山4日再度噴發，當局疏散近2000人。（路透社）
印尼塞梅魯火山4日再度噴發，當局疏散近2000人。（路透社）
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（中央社印尼盧馬姜縣4日綜合外電報導）印尼塞梅魯火山今天向空中噴出1.5公里高的高溫火山灰雲，熔岩沿著山側流下，促使當局疏散近2000人，時值這座火山上次大噴發奪走數十人性命恰好一週年。

法新社報導，塞梅魯火山（Mount Semeru）高3676公尺，是印尼爪哇島最高峰，位於首都雅加達東南方約800公里。這次噴發促使當局把警戒層級調至最高級別。

印尼地質災害減災及火山研究中心（Geological Disaster Mitigation and Volcanology Centre）發言人古納萬（Hendra Gunawan）告訴「羅盤電視台」（Kompas TV），威脅層級升高「意味危險已經威脅到人們的聚落，火山活動已經升級」。

目前尚無傷亡消息傳出，但在威脅層級上調至4級後，古納萬警告鄰近居民不要前往火山口8公里範圍內。

國家災害應變總署（BNPB）表示，有1979人被送進11處避難所，至少6座村莊受到火山噴發影響。

當地電視台畫面顯示，以婦孺為主的民眾被疏散後躲在學校。

當地救難隊跟法新社分享的影像顯示，火山口升起巨大黑雲吞噬天空，並擋住附近村莊的陽光。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111204

影片來源：KOMPASTV
（路透社）
（路透社）
#印尼
#爪哇島
#塞梅魯火山
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