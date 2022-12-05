印尼塞梅魯火山猛烈噴發 近2500人撤離尚未傳傷亡[影]

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印尼東爪哇省最高峰塞梅魯火山4日噴發，近2500人被迫撤離。圖為塞梅魯火山爆發後，被淹沒的房屋。（路透社）

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（中央社雅加達5日綜合外電報導）印尼東爪哇省最高峰塞梅魯火山（Mt. Semeru）猛烈噴發，當局將警戒級別提升到最高，劃定週遭8公里為禁區，並撤離整個村落，數千居民今天處於高度戒備狀態，但未傳傷亡。

印尼國家搜救總署（Basarnas）發言人維特雷漢（Tholib Vatelehan）告訴路透社，省府搜救機構派遣小組人員到塞梅魯火山附近受災最嚴重地區評估災情，而低降雨量可能有助情況緩解。

他說：「昨天雨量很大，導致山頂上所有東西都流下來。但今天到目前為止並未下雨，所以相對安全。」

路透社報導，目前尚未有傷亡傳出，飛機航班也未立即中斷。

3676公尺高的塞梅魯火山昨天下午2時46分噴發。居民拍攝的影片顯示，塞梅魯火山口噴出巨大火山灰雲，隨後吞沒了整座山和周遭稻田、道路和橋梁，天空也變成一片烏黑。

影片來源：FRANCE 24 English

印尼環境部在社群媒體推特（Twitter）分享的一段畫面顯示，熔岩碎屑流、岩塊和熱氣沿山腰順流而下。

當局說，民眾騎著摩托車逃離火山噴發，近2500人被迫撤離。

印尼火山學和地質減災機構昨天將塞梅魯山的警戒級別提升到最高，並警告居民不要靠近山峰8公里以內範圍，也應離河邊500公尺的距離以防熔岩流的風險。

塞梅魯火山去年也曾噴發，造成50多人死亡，數千人無家可歸。

這次噴發發生在首都雅加達以東約640公里處，此前爪哇西部發生了一連串地震，其中包括上個月造成300多人死亡的一場地震。

印尼擁有142座火山，是全球有最多人口居住在火山附近的的國家，其中860萬人距離火山10公里以內。（譯者：紀錦玲/核稿：林治平）1111205

（中央社製圖）