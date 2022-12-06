菲律賓11月通膨率創14年新高 預期物價會再漲

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菲律賓統計署6日表示，在食品和非酒精飲料漲價帶動下，11月通貨膨脹率從10月的7.7%攀升到8%，創2008年11月以來新高。圖為馬尼拉都會區市場景象，攝於8月22日。中央社記者陳妍君馬尼拉攝 111年12月6日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉6日專電）菲律賓統計署今天表示，在食品和非酒精飲料漲價帶動下，11月通貨膨脹率從10月的7.7%攀升到8%，創2008年11月以來新高。菲國貿工部預期，明年1月還會有一波漲價潮。

菲律賓統計署數據顯示，2月以來，菲國通膨持續走高，從3%攀升到7月的6.4%；8月雖略微下滑到6.3%，9、10、11月通膨率再度上升，分別為6.9%、7.7%和8%。

統計署表示，今年1月到11月菲國平均通膨率為5.6%。去年11月通膨率為3.7%。

統計署指出，11月菲國通膨加速主因為食品和非酒精飲料指數較去年同期成長10%，餐飲和住宿服務指數成長率也從10月的5.7%增加到6.5%。食品價格上漲主因為蔬菜、根莖類、烹飪用香蕉和豆類指數年成長率達25.8%。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，通膨持續攀升使菲國央行承受更大壓力，須繼續緊縮貨幣政策。

近期菲國洋蔥產量短缺導致市價翻倍飆漲。另外，隨著耶誕節臨近，菲律賓家庭開始採購食物和禮品，許多物價也水漲船高。

貿工部副部長卡斯特洛（Ruth Castelo）表示，貿工部會持續監控民眾大量採買的「平安夜商品」價格，但這類商品「漲價是合理的，我們無法阻止」。

卡斯特洛告訴有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines），預計明年1月中旬到月底前，菲律賓會有另一波漲價潮。

她表示，包括沙丁魚罐頭、加工乳製品、咖啡、麵包、速食麵、調味料、肥皂、罐頭肉和電池等約50種產品售價最多將上漲10%。（編輯：林憬屏）1111206