日本實境秀已故演員木村花母親 提告電視台求償

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

日本女子摔角選手木村花疑似因網路留言中傷而輕生，木村花母親6日以富士電視台及節目製作公司為對象，向東京地院提出約1億4200萬日圓（約新台幣3175萬元）的損害賠償告訴。（圖取自twitter.com/hanadayo0903）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京6日綜合外電報導）日本女子摔角選手木村花疑因網路留言中傷離世，木村花母親今天以富士電視台及節目製作公司為對象，向東京地院提出約1億4200萬日圓（約新台幣3175萬元）的損害賠償告訴。

參與人氣實境節目「雙層公寓」演出的木村花，疑因在網路社群平台遭留言中傷後，2020年5月23日離世，得年22歲；木村花的離世提高了日本社會對社群平台惡意留言的關心。

日本朝日新聞報導，根據木村響子方面提出的訴狀，實境節目製作方積極宣傳節目的實境效果，讓演出者被置於易遭受嚴重誹謗及中傷等危險性中，製作方原應顧及木村花的身心健康，並因應可能的中傷行為，但卻未善盡這個責任。

木村響子在提訴後的記者會上說，雖然她不想提告，但富士電視台及節目製作公司完全沒有認真因應此事，在不得已的情況下才會提出告訴，「我不希望再發生這種剝削年輕人夢想的事件」。

富士電視台對此表示，在訴狀未正式送達前無法評論；節目製作公司也說，將在訴狀送達後檢討如何因應。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1111206

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線「1925」、生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。