木村花疑受網路霸凌輕生 日本內閣通過加重刑罰

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日本女子摔角選手木村花疑似因網路留言中傷而輕生，日本內閣會議8日通過修正草案，大幅提高「侮辱罪」罰則。（圖取自twitter.com/hanadayo0903）

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本女子摔角選手木村花2年前疑因遭到網路霸凌輕生，日本內閣會議今天通過修正草案，大幅提高「侮辱罪」罰則，可處最高30萬日圓（約新台幣7萬4600元）罰金或吃一年牢飯。

日本放送協會（NHK）、產經新聞報導，日本刑法目前對觸犯侮辱罪的罰則，為最高30天以下拘役或1萬日圓以下罰金。

為強化因應網路社群平台上的謾罵、中傷等行為，今天通過的修正草案將侮辱罪罰則大幅提高，可處最高1年以下有期徒刑或30萬日圓以下罰金；公訴時效也從現行的1年延長到3年。

另外，日本刑法中，有期徒刑分為「懲役」及「禁錮」兩種，差別在於被處「懲役」者須進行強制勞動，「禁錮」則不需要；以刑罰的角度來看，「禁錮」給人的感覺比有強制勞動的「懲役」來得輕。

這次修正草案也取消這兩種有期徒刑的分別，將兩者統一為「拘禁刑」，將依據受刑人的個別狀況，決定實施強制勞動或進行教育課程等。

這是日本刑法自1907年立法以來，首次修改刑罰種類。

日本政府今天將把修正草案送交國會眾議院，目標在6月15日會期結束前獲國會審議通過，再經過20天公告期後，預料7月將可正式上路。

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參與人氣實境節目「雙層公寓」演出的木村花，因為在網路社群平台遭留言中傷後，2020年5月23日離世，得年22歲；木村花的離世提高了日本社會對社群平台惡意留言的關心。

東京都警視廳在事發後曾以侮辱罪嫌函送兩名網友，但東京簡易法院（簡易裁判所）2021年3月到4月間做出簡易命令，僅判兩人罰金9000日圓，遭輿論批評罰則太輕，應提高罰則到符合現今時代。（譯者：顧荃/核稿：戴雅真）1110308