俄羅斯同意以折扣價 向巴基斯坦售油

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（中央社記者林行健新德里6日專電）巴基斯坦「黎明報」（Dawn）引述石油部長馬里克報導，俄羅斯已同意以折扣價向巴基斯坦出售原油、汽油及柴油。並對架設天然氣管線有高度興趣。

「黎明報」昨天報導，馬里克（Musadik Malik）上週曾出訪莫斯科，商討油品及天然氣採購事宜。

報導引述馬里克說，俄羅斯已同意以較低的價格為巴基斯坦提供石油、汽油及柴油，至於天然氣則因「國際壓力」而短缺，俄羅斯將興建新廠增產，歡迎巴基斯坦洽談2025年及2026年的長約。

馬里克補充，俄羅斯也對架設天然氣管線連接巴基斯坦「極有興趣」，雙方已就兩項計畫展開洽談，一支俄羅斯官方代表團明年1月將訪巴基斯坦，作更進一步的討論。

巴基斯坦冬天將至，天然氣供應吃緊，且經常帳赤字也因能源開支而擴大，巴基斯坦財政部長達爾（Ishaq Dar）在11月即曾透露有意購買俄羅斯石油。

今年4月，巴基斯坦新總理夏立夫（Shehbaz Sharif）上任後，巴基斯坦與美國的關係似有好轉跡象，但達爾說，美國不能阻止巴基斯坦向俄羅斯購油，並稱印度一直在買俄羅斯石油，因此巴基斯坦也有權探索同樣的可能性。

自俄烏戰爭開打後，部分西方國家官員不滿印度不參加對俄羅斯的經濟制裁，還增購俄羅斯石油。對此，印度外交部多次回應，歐盟國家採購俄羅斯能源的數量，遠高於印度。（編輯：黃自強）1111206