印尼西爪哇規模5.8強震 雅加達大樓搖晃

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印尼西爪哇8日上午發生規模5.8地震，雅加達南部一間辦公大樓在地震後要求所有員工離開辦公室。（民眾提供）中央社記者李宗憲雅加達傳真 111年12月8日

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（中央社記者李宗憲雅加達8日專電）印尼西爪哇今天上午7時50分（台北時間8時50分）發生芮氏規模5.8強震，許多在雅加達辦公大樓上班的民眾都感受到搖晃，在地震後離開大樓，部分大樓因安全考量暫時禁止進入。

中央社記者當時在雅加達南部公寓23層樓高，可以感受到輕微左右搖晃大約數十秒。印尼美都新聞台（Metro TV）播出的畫面顯示，有小孩被地震嚇哭，許多民眾在地震當下逃出房屋，聚集在空地。

印尼氣象氣候暨地球物理局（BMKG）起初表示，這起地震達芮氏規模6.1，之後下修為5.8。官網顯示，地震震央位在印尼西爪哇省蘇甲巫眉（Sukabumi）東南方約22公里處，震源深度104公里。

氣象氣候暨地球物理局表示，雅加達、茂物（Bogor）、萬隆（Bandung）都能感受到搖晃，並提醒民眾，可能發生餘震，但不會有海嘯。

11月21日西爪哇席安約鎮（Cianjur）發生規模5.6地震，造成至少334人死亡、700多人受傷，超過7萬人流離失所。（編輯：郭中翰）1111208