蒲亭：核武威脅升高 但俄不會率先動手

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）俄羅斯總統蒲亭表示核武威脅正在升高，但他堅稱俄羅斯「沒發瘋」，不會率先動用核武。對此，美國並未直接回應，只說隨隨便便把核武掛嘴邊都是不負責任的。

綜合法新社和英國廣播公司新聞網（BBC News）報導，先前曾暗示將使用小型「戰略」武器的蒲亭（Vladimir Putin），今天在克里姆林宮開會時表示，「這類威脅正在升高」，但他對俄國政策避而不談。

蒲亭表示「俄國在任何情況下都不會第一個動用它們」，還說「俄國也不會是第二個，因為在我國領土受到核攻擊的情況下，使用核武的可能性非常有限」。

他說：「我們又沒發瘋，知道核武是什麼，不會像揮舞剃刀一樣拿著這個武器在全世界亂跑。」

蒲亭同時吹噓俄羅斯有著全球最現代化、最先進的核武，且俄國核子戰略不同於美國，不會在別人領土上設置核武。

他說：「俄國沒有在他國領土上設置核武，包括戰略核武，但美國人有，部署在土耳其和其他歐洲國家。」

他同時表示，烏克蘭戰爭恐怕會是一個「漫長的過程」。

對於蒲亭這番言論，美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）婉拒直接回應，但他表示：「隨隨便便就把核武掛在嘴邊，我們認為這絕對是不負責任的。」

普萊斯指出，冷戰以來，包括中國、印度、美國和俄羅斯本身的全球核武強權都很清楚，「核戰絕對打不得，也絕對打不贏」。

普萊斯說：「我們認為，其他任何言論，無論是核武叫囂也好，甚或是升高動用戰略核武的恐懼也好，都是不負責任的事。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1111208