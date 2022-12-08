峇里島爆炸案主謀獲假釋 澳官員為受害者表不滿

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（中央社記者李宗憲雅加達8日專電）印尼峇里島2002年發生爆炸案造成202人死亡，爆炸案主謀之一尤瑪昨天從泗水監獄假釋出獄。澳洲內政部長歐尼爾表示，這對受害者而言是「可怕的一天」。

尤瑪是2002年峇里島爆炸案主謀之一，當年這場恐怖攻擊奪走包括88名澳洲人在內共202條人命。印尼司法暨人權部獄政署發言人瑞卡（Rika Aprianti）昨天透過聲明表示：「根據假釋計畫，52歲的尤瑪（Umar Patek）已被釋放，離開泗水（Surabaya）一間監獄。」

瑞卡表示，尤瑪仍受監控，假釋期直至2030年4月29日，若未定期向獄方報到或再次犯罪，假釋將被撤銷。她解釋，批准尤瑪假釋的主因是「他已經完成去激進化矯正計畫，並宣誓效忠印尼」。

瑞卡指的是印尼對恐怖主義定罪犯執行的矯治計畫，要讓他們放棄極端主義且承諾對國家忠誠。

然而，根據印尼法律規定，囚犯必須服完至少2/3的刑期才能獲得假釋。尤瑪自被引渡回印尼服刑以來，被關押了約11年，還未服完2/3的刑期。

雅加達環球報（Jakarta Globe）指出，這代表他多次獲得減刑。根據規定，通常是表現良好的嫌犯在重大節日才有資格獲得減刑。

瑞卡向澳洲廣播公司（ABC）解釋，尤瑪共獲得33個月的減刑。最近一次是8月17日印尼獨立紀念日當天，獲得5個月減刑。這代表他已經完成2/3的刑期。

印尼媒體報導，令人感到諷刺的是，就在尤瑪被釋放的同一天，印尼西爪哇省首府萬隆巿（Bandung）一間警察局發生自殺炸彈爆炸事件，造成一名警察喪生、10人受傷。警方證實，凶嫌為去年出獄的恐怖分子。

尤瑪是伊斯蘭極端團體蓋達組織（Al-Queda）附隨組織成員，尤瑪在爆炸案發生前就先離開峇里島，逃亡長達9年，直至2011年才被捕。他在賓拉登（Osama bin Laden）遭到狙擊喪命的同一個巴基斯坦城鎮被捕，後來被判處20年監禁。

尤瑪獲釋讓許多受害者家屬及倖存者難以接受。峇里島爆炸案的倖存者休斯（Peter Hughes）說，他對尤瑪獲釋並不驚訝，「去激進化矯正計畫」是「異想天開」。休斯告訴澳洲廣播公司，尤瑪不可能改變，「怎麼可能去激進化？」。

休斯說：「這傢伙是策劃人，他與巴席爾（Abu Bakar Bashir）等人一起計劃這一切。」他認為，尤瑪被釋放這件事非常可笑，希望澳洲政府能採取更強硬的立場。巴席爾被認為是東南亞極端暴力組織回教祈禱團（Jemaah Islamiyah）的精神領袖。

澳洲內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）也對尤瑪被釋放一事做出回應，她說：「對峇里島爆炸案的受害者而言，這是可怕的一天。」

歐尼爾昨天向澳洲廣播公司表示，所有澳洲人今天都應該想到失去親人的家屬，「『這些』行為是不可原諒的、令人憎惡」。

2002年的峇里島爆炸案以夜總會和酒吧為目標展開襲擊，是印尼歷來傷亡最慘重的恐攻事件，當局後來對極端主義展開掃蕩。（編輯：林憬屏）1111208