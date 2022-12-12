格林納換囚案 俄曾盼用美陸戰隊員換遭德監禁間諜

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（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美國女籃明星格林納獲俄羅斯釋放返國後，昨天是她10個月來首度拿起籃球，重新開始訓練。另有報導指，俄國曾希望以美國前陸戰隊員，換取因殺人在德國遭定罪監禁的俄國間諜。

法新社報導，格林納（Brittney Griner）的經紀人柯拉斯（Lindsay Kagawa Colas）告訴ESPN頻道，格林納昨天在德州聖安東尼奧（San Antonio）的桑休士敦堡（Fort Sam Houston）進行輕度訓練。

本月9日，格林納在眾所矚目下搭機返回家鄉德州。她今年2月因涉嫌持有毒品，在俄羅斯機場被捕，之後在俄國關押10個月，她返美後被送往美國陸軍基地進行健康檢查。俄國釋放她以換取美方釋放被稱為「死亡商人」的俄國軍火商布特（Viktor Bout）。

柯拉斯表示，儘管格林納重啟訓練，不代表這位32歲的奧運和WNBA冠軍球員已決定是否繼續效力WNBA的鳳凰城水星隊（Phoenix Mercury）。

柯拉斯還說：「如果她想繼續打球，將由她親自宣布。目前她還有假期可以好好休息，並在沒有壓力的狀況決定下一步。現在她的狀況非常好，她似乎以非常不可思議的方式，承受了這一切。」格林納可能在本週內發布相關聲明。

另一方面，美國媒體報導，在有關格林納的換囚計畫中，美方本還希望營救另名被關押在俄的前海軍陸戰隊員惠蘭（Paul Whelan），但相關談判因莫斯科要求釋放被關押在德國的定罪殺人犯柯拉希可夫（Vadim Krasikov）而受挫。

格林納透過換囚計畫獲釋後，外界質疑為何美方沒有一併救回惠蘭。惠蘭於2018年在俄國被捕，並被控間諜罪名。

報導指，換囚談判因俄方要求釋放柯拉希可夫而陷入困境。柯拉希可夫是俄國間諜組織前上校，2019年8月，他在光天化日下於柏林小蒂爾加滕公園（Kleiner Tiergarten）槍殺40歲的喬治亞籍前車臣叛軍指揮官甘戈什維利（Zelimkhan Khangoshvili），因此遭德國法院判處無期徒刑。

白宮國家安全會議（NSC）發言人柯比（John Kirby）昨天被問及上述報導時證實，「對方聲稱他們想換回一個名叫柯拉希可夫的人，他已被德國拘禁。但俄方提議並未被視為一個嚴肅的條件」。柯比還說，柯拉希可夫是個「殺手」。

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早在7月下旬，柯比就曾告訴美國有線電視新聞網（CNN），將柯拉希可夫納入換囚交易之舉，是莫斯科「為避免美方提出嚴肅條件而進行的惡意之舉」。

紐約時報（New York Times）則報導，部分美國外交官員相信，釋放柯拉希可夫的要求源自俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）。在烏克蘭戰爭引發美俄激烈對抗之際，蒲亭對於是否要換囚助長美國總統拜登的政治聲勢，仍抱持謹慎態度。（譯者：施施/核稿：林治平）1111212