札波羅熱核電廠被占 烏克蘭籲世界重新思考核安

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（中央社巴黎13日綜合外電報導）烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）今天在巴黎舉辦的緊急援烏會議前告訴法新社，在俄羅斯占領歐洲最大的札波羅熱核電廠後，世界有必要「重新思考核能安全性」。

法新社報導，這場國際會議由法國主辦，目的是籌措資金協助烏克蘭修復受損的基礎建設，同時強調該國支持基輔對抗克里姆林宮當局。

過去2個月，烏克蘭至少有40%能源基礎建設遭到破壞，加盧申科將在會中尋求原物料及資金，助烏克蘭人熬過冬天。

加盧申科昨天接受法新社採訪時表示，俄國在烏克蘭發動的戰爭「徹底改變我們對核能安全的認識」，並稱札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠遭占領是轉捩點。

位於烏克蘭東部的札波羅熱核電廠3月被俄軍占領，核電廠周遭仍持續遭到砲擊。

儘管西方強權以及國際原子能總署（IAEA）對札波羅熱核電廠發出警告，但旨在使該地區非軍事化的談判陷入僵局。

加盧申科告訴法新社：「沒有人預料到有人會占領一座核電廠…這種情況必將促使我們從安全的角度，重新考慮我們應該怎麼做。」

他說：「這不僅是烏克蘭的核能安全問題，這代表任何射程有2000公里的飛彈，都能抵達任何一座核能反應爐。」

加盧申科也表示，自札波羅熱核電廠被占領後，俄軍持續砲擊連接核電廠與烏克蘭電力網的供電線路，核電廠「5度」進入全黑模式。

加盧申科最擔心的是，核電廠需要持續供電來冷卻燃料棒，要是連接斷開恐出現「經典的福島場景」，即2011年發生在日本的核災。

他向法新社表示：「這是一場圍繞核能安全的瘋狂遊戲。」（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1111213