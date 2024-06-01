基輔：俄軍飛彈無人機齊發 夜襲烏克蘭各地能源設施

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（中央社基輔1日綜合外電報導）烏克蘭官員今天表示，俄羅斯軍隊於前一夜發射53枚飛彈且出動47架無人機，空襲烏克蘭各地的能源設施。

法新社報導，烏克蘭空軍指出，「敵方發射53枚各式飛彈並出動47架攻擊無人機」。烏克蘭空軍聲稱擊落了其中35枚飛彈和46架無人機。

烏克蘭最大民營能源公司DTEK透露有兩座火力發電廠因為俄軍空襲而受損，但沒有具體說明兩座發電廠位於何處。

DTEK公司於通訊軟體Telegram發布聲明說，這是今年3月中以來，DTEK火力發電廠遭受的第6次重大襲擊。

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烏克蘭能源部長加盧申科（German Galushchenko）說，俄軍空襲頓內茨克（Donetsk）、第聶伯羅彼得羅夫斯克（Dnipropetrovsk）、基羅夫格勒（Kirovograd）、伊凡諾-法蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）和札波羅熱（Zaporizhzhia）等5個州內的目標。

俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭已經持續兩年多，期間俄軍針對烏克蘭電力設施發動數百次空襲，造成嚴重破壞及能源短缺問題。（譯者：陳彥鈞/核稿：嚴思祺）1130601