日本電玩成癮升溫 家長成立自救團體

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（中央社東京13日綜合外電報導）從「超級馬利歐」（Super Mario）到「最終幻想」（Final Fantasy），日本長期以來一直是電玩遊戲的代名詞，但專家和家長擔心，日益嚴重的成癮問題無法解決。

中國和韓國等日本鄰國近年來對青少年玩電玩遊戲實施嚴格限制，結果是好壞參半，但一些日本家長認為，他們只能靠自己來處理這個問題。

有一個家長小組每個月在東京聚會，交流解決孩子電玩成癮的情形和策略。

一名父親說：「我唯一的安慰是他信守承諾，不熬夜打電玩。」其他家長則透露，他們的孩子參加了戒除電玩成癮的營隊。

團體創始人黑田沙希子（音譯）說，現在日本的兒童從小學就開始玩電玩，而COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制意味著許多人玩的時間更長。

黑田沙希子說，許多家長不知道如何處理這個問題，而且「政府和電玩業缺乏行動」。

她在2019年以非正式聚會的形式成立這個團體。「民眾從全國各地前來參加，這種自救式聚會在日本很少見。」

世界衛生組織（WHO）將「電玩障礙」描述為導致人際關係、教育或工作等領域「受到嚴重影響」的成癮行為，並持續至少1年。

日本教育廳今年4月的調查顯示，有17%的6至12歲兒童每天花在電玩上的時間超過4小時，高於2017年的9%，12到15歲的兒童也出現類似增長。（譯者：林沂鋒/核稿：戴雅真）1111213