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日本澀谷「透明公廁」出包 使用中也一覽無遺[影]

2022/12/17 15:06（12/17 15:44 更新）
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影片來源：コレコレチャンネル KoreTube

（中央社東京17日綜合外電報導）日本東京都澀谷區兩處公園內知名的「透明公廁」，最近被網紅發現玻璃外壁的不透明功能出包，即使公廁內部有人使用，玻璃外壁還是接近透明狀態，從外側可「一覽無遺」。

日本朝日電視台報導，「透明公廁」兩年前一度引發話題，因為透明的玻璃外壁只要上鎖後就會變成不透明，但最近被人發現連上鎖後依然是接近透明的狀態。

日本一名人氣YouTuber日前發布一則影片，介紹他走進透明公廁的男廁內上鎖後，從外面依舊可以清楚看到內部的樣子。這位YouTuber說：「隔壁就是女廁，看起來也是這個樣子。」

朝日電視台記者12月16日前往現場確認時，發現負責管理維護的單位已採取讓公廁外觀保持不透明的因應措施。

負責管理維護透明公廁的日本財團（The Nippon Foundation）12月16日在官網表示，「這次故障是讓公廁玻璃外壁呈現透明或不透明的粒子，因氣溫下滑固定不動，造成要花時間才能從透明變成不透明，對造成民眾使用時的障礙表達歉意」。

目前尚不清楚何時能恢復「透明公廁」原貌，相關單位正就不再發生同樣狀況進行檢查。

讀賣新聞報導，透明公廁位於東京都澀谷區的代代木深町小公園及春之小川社區公園，澀谷區公所12月16日對外宣布，公廁玻璃外壁因故障無法變成不透明。區公所已採取讓公廁玻璃外壁維持不透明的應變措施。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1111217

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