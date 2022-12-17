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日半導體大廠瑞薩北京廠確診者多 全面停工

2022/12/17 20:56
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（中央社記者楊明珠東京17日專電）日本半導體大廠瑞薩電子公司位於中國北京市的主力廠因陸續傳出員工確診COVID-19，昨晚起全面停工。中國政府12月中旬起改變「清零」政策，疫情急速擴大，日商的製造受到影響。

日本讀賣新聞報導，瑞薩電子（Renesas Electronics Corporation）因陸續傳出有員工確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），導致人手不足，生產線難以運作，昨晚起北京廠暫時全面停工。

瑞薩電子表示，為了生產線能穩定運作以及以員工的安心及安全為優先考量，所以決定暫時停工。

報導說，目前瑞薩電子北京廠暫時停工數天，如果確診者未減，停工期可能延長。上一次瑞薩電子北京廠停工是在最初疫情擴大的2020年1至2月。

北京廠的員工約1000人，主要是製造用於家電、產業用機器、汽車的半導體，產品供應給海內外企業。

報導說，上個月以來，北京市、上海市等大都市開始出現確診者急增的情況。有中國媒體報導，今後一個月疫情將來到顛峰。瑞薩電子的停工期或許會延長，屆時很可能對其他日系製造業的營運造成影響。（編輯：黃自強）1111217

#半導體
#瑞薩電子公司
#確診
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