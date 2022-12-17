俄烏戰爭如何打下去 蒲亭徵詢指揮官意見

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（中央社莫斯科17日綜合外電報導）克里姆林宮今天表示，俄羅斯總統蒲亭視察俄軍對烏克蘭作戰司令部，就這場戰事應如何進行，徵詢指揮官們的意見。

路透社報導，俄軍在這場已進行10個月的戰事中連連受挫，先是撤出烏國首都基輔及第2大城哈爾科夫（Kharkiv）週邊，最近又撤出赫松市（Kherson），並迫使蒲亭（Vladimir Putin）徵召後備軍人入伍，也招致軍事部落客和某些盟友罕見的公開批評。

在克里姆林宮今天公布的影片中，蒲亭坐在圓桌旁，主持大約十多人出席的會議。

他的身旁坐著俄國國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）和參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov），而這兩人也都受到鷹派評論家嚴厲指責。

接著影片顯示，蒲亭坐在聯合特遣部隊司令部的會議桌主席位置，向一排軍事指揮官徵詢意見。

他說：「我們會聽取每一方位的作戰指揮官意見，我希望各位對我們即刻和中期的行動提出建議。」

克里姆林宮網站張貼的照片顯示，指揮對烏克蘭作戰的空軍將領蘇洛維金（Sergey Surovikin）也出席會議。

56歲的蘇洛維金是俄羅斯在車臣及敘利亞戰場的老將，並曾獲得蒲亭授勛。他主張從赫松一帶撤軍，能讓莫斯科保住軍備，並讓部隊改為部署到其他攻勢戰線。

此後，部分撤退俄軍從烏克蘭的南部移往東部。然而隨著冬季即將降臨，不利於作戰，蘇洛維金面臨巨大壓力。（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1111217