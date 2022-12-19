因應中國頻繁擾境 印度將建前線公路提升運送能力

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圖為2012年印度軍用卡車行駛在阿魯納查省的高速公路。（路透社）

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（中央社記者林行健新德里19日專電）「印度時報」（Times of India）今天報導，為因應中國頻繁擾境，印度政府計畫在未來5年間沿西藏及緬甸邊界修建一條長1700公里的「前線公路」，以提升兵員及裝備運送能力。

報導說，這條公路將為雙線道，由道路運輸暨公路部負責修建，最靠近邊界的距離只有20公里。

這條被稱為913號公路始於阿魯納查省（Arunachal Pradesh）的邦迪拉（Bomdila），沿西藏邊界向東延伸，止於靠近緬甸的維傑那加（Vijaynagar），初步修建預算2700億盧比（約新台幣1002億元）。

報導引述政府官員說，這條路線目前是一片原野，因此工程必須披荊斬棘、開隧築橋，希望能在2025年開工、2027年完成。

官員說，早在2016年就有委員會建議徵詢內政部邊界管理處、國防部及阿魯納查省政府的意見，修路連接偏遠村莊，促進地方發展。

媒體披露，中國人民解放軍士兵9日在阿魯納查省達旺（Tawang）地區試圖越過中印實際控制線（LAC），遭遇印方阻攔，雙方發生肢體衝突，各有數人受傷。

這是繼2020年6月雙方士兵在拉達克地區（Ladakh）加萬谷（Galwan Valley）發生械鬥以來的最嚴重衝突，邊界爭議再次浮上檯面。印度觀察人士認為，中國試圖在邊界複製在南海取得成功的切香腸策略，蠶食印度領土。

印度與中國的爭議邊界超過3200公里，大致由尼泊爾和不丹分割為東、西兩段，達旺在東段、拉達克在西段；兩國曾於1962年在東、西兩線爆發大規模戰事，數以千計的士兵陣亡。

印度陸軍東部軍區司令卡里塔（Rana Pratap Kalita）早在今年5月就曾披露，中方持續在中印實際控制線（LAC）一帶大興土木，包括道路、鐵路、機場、5G通訊設備及村莊，而這些村莊可隨時轉換為軍營。

卡里塔當時說，這使得中國在部隊動員能力上比印度更具優勢，而印度應努力急起直追，以因應這樣的局勢。（編輯：韋樞）1111219