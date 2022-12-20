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面部辨識和人工智慧成印度警方利器 精準度堪疑

2022/12/20 19:23
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（中央社印度海德拉巴20日綜合外電報導）印度中南部海德拉巴市2013年發生兩起伊斯蘭激進分子製造的爆炸案後，當地官員緊急安裝了5000部監視器以強化安全，如今海德拉巴一帶已裝有近70萬部監視器。

美聯社報導，海德拉巴（Hyderabad）崛起成為監控熱點的最明顯象徵，就是位於班加拉山（Banjara Hills）上流區新設的一棟嶄新指揮管制中心。

這棟20層樓建築取代了原本的園區，大批警察可以調閱24小時即時監視器畫面，並獲取定位通報犯罪事件位置的手機基地台資料。

指管中心使用的科技能啟動這個地區所有可用的監視器畫面，叫出罪犯的照片資料庫，將照片與面部辨識軟體搭配，比對監視器畫面，找出附近的已知罪犯。

美聯社今年稍早罕見地獲准參觀指管中心的操作，了解全世界執法單位增加使用人工智慧工具的情況。

警察局長安南德（C.V. Anand）表示，8月啟用的這座指管中心能促使政府各部門將科技派上用場，不只是警方。泰倫加納省（Telangana）警察局長芮迪（Mahender Reddy）說，建立這座中心耗資7500萬美元。

面部辨識與人工智慧技術近年來在印度廣被利用，成為監控大型集會的主要執法工具，警方也不僅藉此科技偵破命案或逮捕武裝搶匪。

海德拉巴是全印警察最早使用行動應用程式來通知交通罰款，並拍下違反口罩令民眾的地區之一。警方還會利用面部辨識軟體，對比罪犯資料庫中的照片。

警方的手機和平板電腦可下載一款應用程式TSCOP，具有面部辨識掃瞄功能，這款應用程式可將海德拉巴幾乎全體警察與各種政府服務和救難單位連結。

不過這類科技的精準度堪疑，也有人提出訴訟，質疑其合法性。

今年1月，海德拉巴一名官員為了示範這種面部辨識應用程式的功用而掃瞄了一名女記者的臉，幾秒鐘內顯示了在省級資料庫內的5個可能配對結果，但其中3個是男性。（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1111220

#海德拉巴市
#美聯社
#安南德
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