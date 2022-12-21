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WTO討論歐盟控訴中國案 中方表達強烈不滿

2022/12/21 06:04
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（中央社記者田習如布魯塞爾20日專電）世界貿易組織（WTO）爭端解決機構今天討論歐盟控訴中國的立陶宛案和專利禁訴案，中國除了表示反對，並對歐盟將中國法院的裁定告上WTO表達「強烈不滿」。

歐盟在今年3、4月數次與中國協商不成後，7日向WTO爭端解決機構（ Dispute Settlement Body）提出對前述2案成立「爭端解決小組」（Panel）的要求，也就是要求進入類似司法「一審」階段。

爭端解決機構在今天討論歐盟的要求，並由中國回應。

第一案是2021年12月以來中國用貿易手段報復立陶宛提升對台關係，使過去一年來立陶宛對中國出口大幅減少80%，歐盟認為中國刻意阻礙貿易的行為損害歐盟單一市場的內部運作。

根據WTO新聞稿，中國在會中對歐盟提出此案表示遺憾，並說他們有誠意與歐盟持續協商，因此歐盟主張成立爭端解決小組「時機太早」。

另一案為2020年8月中國法院裁定，阻止歐盟高科技專利所有權人向歐洲法院控告中國企業侵權行為。歐盟認為在中國司法保護下，中國企業得以不當取得歐洲專利技術，例如行動通訊的3G、4G和5G相關技術。

中國在爭端解決機構會議上辯解此案時，對歐盟表示「強烈不滿」，認為把中國法院的裁決拿到WTO討論無助於解決爭端。

依WTO規定，中國對於是否成立爭端解決小組有一次否決權，若歐盟仍堅持的話，就會在該機構下次的會議，也就是2023年1月30日正式組成小組，後續開始進行2案的實質審議。

今天中國已反對該2案設立小組，對此早有預期的歐盟則在7日就宣布若中方反對，將會再次提出設立小組的要求，換言之打算「告到底」。（編輯：陳政一）1111221

#歐盟
#中國
#WTO
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