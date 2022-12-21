加拉巴戈斯粉紅陸鬣蜥瀕絕種 科學家首見孵化後代[影]

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（中央社厄瓜多首都基多20日綜合外電報導）厄瓜多加拉巴戈斯群島一個小島獨有的粉紅陸鬣蜥數十年前被發現後，科學家最近首次發現這種瀕臨絕種的爬行動物孵化後代。目前世界僅餘數百隻加拉巴戈斯粉紅陸鬣蜥。

路透社報導，加拉巴戈斯粉紅陸鬣蜥（Galapagos pink land iguana）只見於厄瓜多這個群島中伊薩貝拉島（Isabela Island）沃爾夫火山（Wolf Volcano）的山坡上，被認為是極度瀕危的物種。

加拉巴戈斯國家公園（Galapagos National Park）主任魯達（Danny Rueda）今天在聲明中說：「這個發現象徵我們往前邁進一大步，能夠找到一個可以拯救加拉巴戈斯粉紅陸鬣蜥的方法。」

加拉巴戈斯粉紅陸鬣蜥最長可達47公分，1986年首度被國家公園管理員發現。但科學家花了幾十年的時間，才把加拉巴戈斯粉紅陸鬣蜥與島上其他的陸鬣蜥區別開來。

加拉巴戈斯國家公園表示，加拉巴戈斯粉紅陸鬣蜥受到外來物種，尤其是囓齒動物的威脅。

魯達說：「瞭解會讓加拉巴戈斯粉紅陸鬣蜥生存變得困難的各種原因，將讓我們能及時採取行動，主要是針對外來物種，以避免這些脆弱物種的自然循環被中斷。」

加拉巴戈斯群島（Galapagos Islands）有獨特的野生動物，是促成英國科學家達爾文（Charles Darwin）發展出進化論背後的重要關鍵。那裡是許多其他地方沒有發現的物種棲息的家園，包括巨型陸龜、弱翅鸕鶿，和包括加拉巴戈斯粉紅陸鬣蜥在內的幾種陸鬣蜥等。

沃爾夫火山是國家公園監測的位置最偏遠地點中的一個，國家公園在那裡設了1個研究暨監測站。（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1111221