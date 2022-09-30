巴氏銀鮈瀕臨絕種 南投林管處跨機關協力保育

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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）南投林區管理處今天邀10個公、私單位討論巴氏銀鮈復育、棲地復原、域內外庇護、族群監測等工作，出席單位達成共識，持續分工保護巴氏銀鮈，並允諾不定期開會加強橫向聯繫。

巴氏銀鮈列為瀕臨絕種保育類野生動物，是分布在烏溪流域的淡水魚種，分布核心棲地可能因工程擾動與極端氣候影響逐漸消失，因此，林務局南投林區管理處今天召開工作平台會議，邀集10個公、私單位討論巴氏銀鮈保育合作，包含復育、棲地復原、域內及域外庇護等工作，希望恢復烏溪流域自然生態。

會議由南投林管處長李政賢主持，共同討論棲地復原與管理工作、流域內潛在適合棲地盤點、域內外臨時庇護設施規劃、族群監測等議題，李政賢表示，非常感謝參與單位承擔各項工作，如水利署中區水資源局、第三河川局在烏溪溪尾橋南北岸的棲地復原行動，增加巴氏銀鮈的棲地，是以友善工程恢復魚類棲地重要案例。

李政賢表示，水產試驗所淡水繁養殖研究中心則在烏溪乾涸時，適時擔任巴氏銀鮈臨時照養任務；另外，特有生物研究保育中心、台中市野生動物保育學會長期進行巴氏銀鮈族群數量與分布監測，及縣市政府不定期查緝違法漁獵與釣客宣導、林務局行政協調、林管處相關協助等機關作為，都是巴氏銀鮈保育重要推手。

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李政賢說，出席單位達成共識，將持續分工合作共同盡心保護巴氏銀鮈，並將不定期召開平台會議、加強橫向聯繫，未來還要拓展與農業委員會農田水利署、交通部高速公路局等單位合作，讓保育有更全面作為。

南投林區管理處透過新聞稿表示，今天參加會議單位包含農委會林務局、經濟部水利署中區水資源局、水利署第三河川局、農委會特有生物研究保育中心、東勢林區管理處、南投縣政府、台中市政府、自來水公司、農業科技研究院、台中市野生動物保育學會。（編輯：張芷瑄）1110930