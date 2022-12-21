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尼坦雅胡結盟談判棘手 料21日宣布組成新政府

2022/12/21 20:21
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（中央社耶路撒冷21日綜合外電報導）以色列鷹派政壇老將尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）預料今天將宣布，他已與極右盟友組成新政府，但也可能會請求總統再多給他一點時間進行結盟談判。

法新社報導，尼坦雅胡曾是以色列史上在位最久的總理。他在11月1日勝選後又獲得授權，將組成由兩個極端正統猶太教政黨和一個極右陣營「宗教錫安主義黨」（Religious Zionist）支持的政府。

預料這會是以色列史上最右翼的政府，它將取代中間派總理拉皮德（Yair Lapid）所領導、內部意識形態迥異的聯合政府。

若干政治分析家之前預測，73歲的尼坦雅胡很快就能宣布新政府成立，因為他所屬的右翼聯合黨（Likud Party）及其夥伴有相同的意識形態立場。

但談判過程一拖再拖，尼坦雅胡不得不應付夥伴提出的內閣職位要求，其中最具爭議的動作，就是承諾把國家安全部交給猶太力量黨（Jewish Power）黨魁班吉維爾（Itamar Ben-Gvir）。班吉維爾長期針對阿拉伯人發表煽動性言論。

以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）起初要尼坦雅胡在11日前就新政府達成共識，但尼坦雅胡在到期前就要求延後兩週，赫佐格僅允許延長10天，並將於今天午夜到期。

尼坦雅胡可能要求再多給4天時間，端視赫佐格作何決定。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1111221

#尼坦雅胡
#赫佐格
#班吉維爾
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