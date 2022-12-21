越南觀光簽貴又難辦 總理下令便利遊客入境

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（中央社記者陳家倫河內21日專電）越南雖已開放國際旅遊，但簽證申請手續複雜，振興觀光成效不佳。越南總理范明正下令，各相關單位須便利遊客入境；旅遊部長阮文雄也建議，可考慮對所有國家開放電子簽證。

越南自今年3月15日對外宣布開放國際旅遊，所有簽證政策恢復COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之前。不過，許多外國遊客怨聲載道，因為越南的觀光簽證申請手續繁瑣，致使代辦費較疫情前暴增數倍。

以台灣觀光客來說，若要到越南自由行，除25美元的落地簽規費，還得付一筆申請入境批文的代辦費，價格約100美元不等，且要辦8天至10天。算下來，辦妥入境批文加簽證費共要新台幣5000元不等，較疫情前漲了3倍。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，范明正（Pham Minh Chinh）今天在一場與後疫情國際旅遊復甦有關的會議，敦促相關單位為國際旅客入境、旅遊、停留創造便利。

報導表示，越南是東南亞第一個在疫後開放國際旅遊的國家；不過越南的國際旅遊復甦遠遠落後區域其他鄰國，包括泰國、新加坡、印尼、馬來西亞，這些國家都已經達成各自設定的旅遊振興目標。

相較之下，越南原本希望今年可以迎接500萬人次的國際旅客到訪，但今年到目前為止，到訪越南的外國旅客僅有350萬人次，目標達成率約7成。

越南文化體育旅遊部部長阮文雄（Nguyen Van Hung）在會議上建議，越南目前僅對80個國家開放電子簽證，可以考慮對所有國家與地區開放，以帶動國際觀光客到訪越南的人數。（編輯：陳惠珍）1111221