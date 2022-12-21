泰國軍艦沉沒搜救行動持續 失蹤人員家屬心急如焚
2022/12/21 21:04
（中央社曼谷21日綜合外電報導）泰國海軍護衛艦「素可泰號」（HTMS Sukhothai）在巴蜀府（Prachuap Khiri Khan）外海沉沒，目前仍有23人失聯，軍方擴大搜救範圍，心急如焚的家屬則在岸邊焦急等待消息。
18日晚間素可泰號在距離巴蜀府岸邊約20海里時因為大浪打入艙內，艦上斷電，緊接著引擎發生故障，最後素可泰號在18日晚間11時30分左右沉入暹羅灣。
路透社報導，失蹤的30人中，僅1人生還，目前已尋獲6具屍體，還有23人仍下落不明。
這艘自1987年服役至今的美製護衛艦上共有105名人員，多數人在軍艦沉沒之前已獲救，其他人則在未穿救生衣的情況下被迫棄艦跳海逃生，在惡劣的海象下失蹤。
泰國海軍和空軍出動5架軍機、6架直升機，以及至少4艘軍艦，擴大搜尋失蹤人員。
焦急的家屬在岸上的搜救中心等待消息，但隨著搜救小組運回尋獲的屍體，部分家屬哀慟不已。
泰國海軍發推文表示，搜救行動鎖定在昨天發現其他人員的地點。
一位殉職水兵的家屬說：「我希望他們（海軍）照顧所有的士兵，就像家人一樣。我不想再看到這類事件重演、奪走更多的生命。」
此外，海軍發言人普格容（Pogkrong）表示，素可泰號沉沒也引發外界關切，憂心燃油外溢暹羅灣造成汙染。
「我們正密切關注軍艦沉沒的區域，目前為止尚未發生（燃料）外洩的情況。」他還說，目前已成立一個小組，將打撈這艘軍艦。
過去泰國軍方意外多和軍機有關，軍艦事故較為罕見。泰國海軍自116年前成軍以來，總計損失4艘軍艦，包括這次的素可泰號。（譯者：劉淑琴/核稿：嚴思祺）1111221
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