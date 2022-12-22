俄再立法收緊國內控制 破壞分子可判無期徒刑
2022/12/22 16:11
（中央社莫斯科21日綜合外電報導）俄羅斯國會下議院今天通過新的立法，可以重刑對付「破壞分子」，當前俄烏戰爭期間若國內出現新興恐怖威脅，凡是參與、資助或招募破壞行動者，最重可判處無期徒刑。
法新社報導，莫斯科當局今年採取連串立法行動，消弭國內任何可能對克林姆林宮揮軍烏克蘭的威脅；俄國2月底入侵烏克蘭，雙方戰事已超過10個月。
國會下議院在聲明中表示，一系列意在「保護我們的國家和公民免受恐怖主義和破壞威脅」的措施已經三讀通過。
聲明引述下議院議長沃洛金（Vyacheslav Volodin）說明此次立法必要性。他說：「俄羅斯聯邦正在進行一項特別軍事行動，同時接受難民也維持外國公民出入境。」
沃洛金在聲明裡還說「對破壞份子的懲罰將愈嚴厲愈好」。
法案明訂，可對參與、資助或招募破壞行動者重判無期徒刑。這項法案尚待國會上議院通過及俄羅斯總統蒲亭簽署生效。
聲明裡還說「參與破壞行為培訓、建立各類目的為破壞的犯罪集團，都將以刑事訴究」。
一旦被發現加入破壞組織，可判刑10年；被發現與恐怖或破壞行動者同謀，最重可判20年有期徒刑。（譯者：張茗喧/核稿：陳亦偉）1111222
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