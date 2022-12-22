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俄反對派領袖納瓦尼：傭兵組織曾到獄中招募囚犯

2022/12/22 16:12
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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）遭監禁的俄羅斯反對派領袖納瓦尼今天表示，在烏克蘭戰爭中扮演要角的俄國傭兵組織「瓦格那集團」創辦人普里格津曾親自到訪他被關押的監獄，以招募囚犯加入組織。

路透社報導，納瓦尼（Alexei Navalny）被關押在位於莫斯科以東約250公里的梅列霍沃（Melekhovo）IK-6最高安全戒備流放地，在那裡他經常被單獨監禁。他說，一名未透露身分的「目擊者」曾向他描述普里格津（Yevgeny Prigozhin）的訪問狀況。

納瓦尼說，普里格津曾向囚犯提出條件，稱如果他們能在瓦格那集團（Wagner Group）待上6個月，就能得到赦免，獄中有80到90名囚犯在考慮5分鐘後接受他的條件。惟納瓦尼並未說明上述訪問是何時發生的。

普里格津拒絕證實這次訪問，但他說，他相信為囚犯提供「第二次機會」並沒有錯。

他指出，「任何人都不能剝奪另一個人以一切可能方式捍衛祖國、母親和家人的權利。」

9月外流的影像畫面顯示，普里格津也曾到訪位於莫斯科以東760公里約什卡爾奧拉市（Yoshkar-Ola）監獄，向囚犯提出類似招募條件。

納瓦尼透過律師和盟友在推特（Twitter）發文批評，招募罪犯到烏克蘭作戰之舉，顯示俄國的根基已遭侵蝕。

「為在一場可恥的戰爭中打敗仗，俄羅斯的法律基礎正被摧毀。」（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1111222

#納瓦尼
#普里格津
#俄羅斯
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