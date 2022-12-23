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中俄持續海上聯合軍演 俄侵烏後加強合作

2022/12/23 02:05
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（中央社莫斯科22日綜合外電報導）俄羅斯與中國的軍艦今天繼續在東海進行聯合作戰演習，反映兩國正加強防禦合作。自俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）2月24日派兵入侵烏克蘭以來，俄中軍事關係已然強化。

美聯社報導，俄羅斯國防部表示，瓦良格號（Varyag）飛彈巡洋艦、沙波什尼科夫元帥號（Marshall Shaposhnikov）驅逐艦，以及俄羅斯太平洋艦隊（Pacific Fleet）兩艘小型護衛艦，參與了昨天開始的演習。

中國調派兩艘驅逐艦、一艘柴電潛艇和其他船艦參加演習。

根據俄羅斯國防部，這場為期一週的演習將包括射擊演習和反潛訓練，俄中軍機也參與其中。

俄羅斯國防部宣稱：「演習主要目標是強化俄羅斯聯邦與中華人民共和國海軍的合作，以及維護亞太地區的和平與穩定。」

據中國媒體環球網日前報導，依中俄兩軍年度軍事合作計畫，自21日至27日，兩國海軍將在舟山至台州以東海域展開「海上聯合－2022」聯合軍事演習。（譯者：楊昭彥）1111223

#俄羅斯國防部
#俄羅斯
#中國
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