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中俄將於舟山島海域 自21至27日海上聯合軍演

2022/12/20 10:22
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（中央社台北20日電）據中國媒體環球網今天報導，依中俄兩軍年度軍事合作計畫，自21日至27日，兩國海軍將在舟山至台州以東海域展開「海上聯合－2022」聯合軍事演習。

環球網引述俄羅斯「生意人報」19日的報導說，俄羅斯國防部宣布，俄軍太平洋艦隊的一支艦艇編隊已從符拉迪沃斯托克（又稱海參崴）出海，參加在中國東海海域舉行的俄中海上聯合軍演。

報導稱，演習的主要目的是加強俄羅斯和中國的海軍合作，維護亞太地區的和平與穩定。

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俄國防部指出，俄海軍調派太平洋艦隊旗艦「瓦良格號」（Varyag）飛彈巡洋艦、「沙波什尼科夫元帥號」（Marshal Shaposhnikov）護衛艦、20380型「俄聯邦英雄阿爾達爾．齊登扎波夫」（Hero of the Russian Federation Aldar Tsydenzhapov）號和「完美號」（Sovershennyy）護衛艦參加這次演習。

中國海軍則調派2艘驅逐艦、2艘護衛艦、1艘補給艦和1艘柴電潛艇參加演習。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111220

#環球網
#俄軍太平洋艦隊
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