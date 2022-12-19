俄中聯合軍演將登場 俄國防部：接下來在白俄演習

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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天宣布，12月21日至27日將與中國舉行聯合海軍演習；另一方面，俄軍也準備在烏克蘭鄰國白俄羅斯進行區域軍演。

路透社報導，國防部表示，自2012年開始舉辦的俄中聯合海軍年度演習，今年內容將包括東海的飛彈和大砲射擊。

「演習的主要目的是加強俄中海軍合作，維護亞太區域的和平與穩定。」

莫斯科表示，除雙方的戰機與直升機外，俄方將派4艘軍艦參演，包括瓦雅格號（Varyag）飛彈巡洋艦，解放軍則有6艘軍艦參演。

另一方面，俄羅斯國際傳真社（Interfax）今天援引國防部消息報導，俄軍將在白俄進行演習。

法新社引述國防部說法說：「在營級戰術演習結束後，將針對部隊作戰能力和戰備狀態進行最終評估。」

報導並未說明演習確切時間，僅稱是在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）訪問明斯克（Minsk）會見白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）前的數小時作出上述宣布。

今年10月，白俄宣布與莫斯科組成區域聯合部隊，當時有數千名俄軍抵達這個前蘇聯國家。（譯者：施施/核稿：林治平）1111219