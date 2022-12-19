更多編輯台推薦新聞：
梅西獲卡達世足賽金球獎 姆巴佩進8球奪金靴獎
運動

梅西獲卡達世足賽金球獎 姆巴佩進8球奪金靴獎

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake
科技

專訪／白帽駭客組團隊搶攻數位身分驗證商機 破解deepfake

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰
生活

鄭明典分享玉山凍雨美景 揭成因：雨水落至地面才結冰

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...
生活

一週大事／美核融合研究重大突破、中國搶藥潮、央行升息半碼...

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

俄中聯合軍演將登場 俄國防部：接下來在白俄演習

2022/12/19 17:33
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天宣布，12月21日至27日將與中國舉行聯合海軍演習；另一方面，俄軍也準備在烏克蘭鄰國白俄羅斯進行區域軍演。

路透社報導，國防部表示，自2012年開始舉辦的俄中聯合海軍年度演習，今年內容將包括東海的飛彈和大砲射擊。

「演習的主要目的是加強俄中海軍合作，維護亞太區域的和平與穩定。」

莫斯科表示，除雙方的戰機與直升機外，俄方將派4艘軍艦參演，包括瓦雅格號（Varyag）飛彈巡洋艦，解放軍則有6艘軍艦參演。

另一方面，俄羅斯國際傳真社（Interfax）今天援引國防部消息報導，俄軍將在白俄進行演習。

法新社引述國防部說法說：「在營級戰術演習結束後，將針對部隊作戰能力和戰備狀態進行最終評估。」

報導並未說明演習確切時間，僅稱是在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）訪問明斯克（Minsk）會見白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）前的數小時作出上述宣布。

今年10月，白俄宣布與莫斯科組成區域聯合部隊，當時有數千名俄軍抵達這個前蘇聯國家。（譯者：施施/核稿：林治平）1111219

#俄羅斯國防部
#白俄
#俄軍
蒲亭
俄攻擊引發新一波停電後 烏克蘭電力陸續恢復 俄烏戰爭如何打下去 蒲亭徵詢指揮官意見
魯卡申柯
應對俄軍新攻勢 澤倫斯基：保護邊界是優先要務 烏克蘭戰爭未歇 俄軍在白俄羅斯參加戰術演習
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族