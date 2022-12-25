挺俄侵烏遭西方制裁 白俄估2022年經濟萎縮4%

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（中央社明斯克24日綜合外電報導）國際傳真社今天報導，白俄羅斯總理高羅夫欽科說，白俄羅斯經濟今年料將因為西方國家祭出懲罰性措施而萎縮4%，這個數字遠低於若干預測。

路透社報導，歐洲聯盟、美國和其他國家就白俄羅斯支持俄羅斯揮軍烏克蘭，對這個前蘇聯加盟共和國實施價值數以十億美元計制裁。

國際傳真社（Interfax News Agency）報導，高羅夫欽科（Roman Golovchenko）告訴國營電視台：「你知道的，先前外界對我們所做的預測，從（經濟）徹底崩盤到掉了2成都有。」

高羅夫欽科還表示，白俄羅斯今年整體通貨膨脹率將達12%。11月通膨年增率為13.3%，低於10月的15.2%。

俄羅斯副外長格魯金（Mikhail Galuzin）稍早表示，對白俄羅斯支援S-400防空系統和伊斯坎德（Iskander）飛彈系統，將增強聯合空防的有效性。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）19日訪白俄羅斯首都明斯克，與總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）會談，雙方就區域安全議題和採取聯合措施因應挑戰進行商議。

西方媒體揣測雙方會商哪些議題，以及白俄羅斯是否準備參與俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動。

蒲亭與魯卡申柯會談時表示，莫斯科和明斯克不僅是友好鄰國，也已經締結了包括經濟合作在內的同盟關係。

魯卡申柯10月10日聲稱烏克蘭密謀攻擊白俄，蒲亭與魯卡申柯同意共組聯合部隊。

值得注意的是，兩國為俄白聯盟（Union State）成員，1990年代形成的這個超國家實體，目標在於整合兩國政治、經濟和國防政策。（譯者：何宏儒/核稿：嚴思祺）1111225