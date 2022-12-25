教宗將發表耶誕文告 可望為烏克蘭祈禱

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（中央社梵蒂岡25日綜合外電報導）數以千計民眾今天將聚集在梵蒂岡聖伯多祿廣場（St. Peter's Square）聆聽天主教教宗方濟各發表「致全城及全球」年度耶誕文告。屆時教宗可望為飽受戰亂蹂躪的烏克蘭祈禱。

法新社報導，方濟各（Pope Francis）將在聖伯多祿大教堂（St. Peter's Basilica）大殿的中央陽台對信徒演說，然後發表「致全城與全球」（Urbi et Orbi）文告。

86歲教宗的演說會透過電視和廣播傳遞世界各地，內容可望聚焦於烏克蘭的殘酷衝突。

自從俄羅斯2月揮軍烏克蘭以來，他就一直呼籲和平，譴責戰爭同時，也尋求與莫斯科保持微妙對話。不過他也因為沒有明確譴責俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）而遭到批評。

因為這場戰爭造成許多人罹難，教宗本月稍早進行傳統祈禱期間提到烏克蘭人民的苦難時，他曾經忍不住情緒潰堤哭泣。

教宗11月底接受美國耶穌會「美國雜誌」（America）訪問時指責俄軍在烏克蘭的殘酷行徑，莫斯科曾對此提出正式抗議。

據梵蒂岡指出，教宗昨晚主持聖伯多祿大教堂的耶誕子夜彌撒，約有7000人參加。

因為膝蓋疼痛而坐輪椅的教宗為「遭到戰爭、貧窮和不公不義吞噬的兒童」祈禱，也為「渴求權與錢，連鄰居、母親和姐妹都可以吞噬的男男女女」惋惜。

鑑於消費主義當頭，他呼籲「放棄世俗的溫暖」、「重新發現耶誕節的意義」，並且擁護替窮人服務的教會。

全球13億天主教徒準備慶祝耶穌誕生之際，聖伯多祿大教堂外約有4000人透過巨大螢幕參加昨晚的彌撒。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111225