新加坡濱海灣跨年煙火將回歸 管控人潮防意外發生

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新加坡濱海灣跨年倒數活動之一包括26日至31日登場的投影秀，魚尾獅外觀變身畫布，展示學生創作的藝術作品，訴說民眾行善小故事，十分吸睛。圖攝於26日。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年12月27日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡27日專電）走出疫情陰霾，新加坡知名的濱海灣跨年煙火秀即將回歸，預計吸引大批人潮聚集迎接2023年。為此，跨年當晚將有警察及安全人員在場管控人流，以防類似韓國梨泰院踩踏意外發生。

濱海灣跨年煙火秀向來是新加坡最夯的跨年活動，吸引大批人潮在絢麗煙火中迎接新年。不過，受到COVID-19疫情影響，過去2年濱海灣跨年煙火秀均取消，取而代之的是燈光秀及投影秀。

隨著新加坡疫情穩定，已解除大部分防疫措施，籌備濱海灣跨年倒數活動的市區重建局指出，睽違2年的濱海灣跨年煙火秀將回歸，陪伴民眾迎接2023年。

市區重建局地方營造管理署長陳裕銳接受中央社記者訪問時表示，預期31日當晚將有大批人潮聚集在濱海灣附近一起跨年、慶祝，「我們與當局及新加坡警察部隊等多個單位密切合作，將實施多項措施來管控人流，讓每個人都可以安全地享受及體驗跨年活動」。

他說，民眾遵循在場警察及安全人員的指示移動，也很重要。

除了壓軸的7分鐘煙火秀之外，濱海灣其他跨年倒數活動還包括26日至31日每晚登場的投影秀，富麗敦飯店、魚尾獅等濱海灣附近的地標建築外牆變成畫布，展示由當地學生創作的藝術作品，訴說民眾行善小故事。

今年投影秀主題為「樂善城市」（City of Good），陳裕銳指出，主要是呈現社區向有需要的人伸出援手的暖心善舉，藉由學生發揮創意做成藝術作品，投映在濱海灣的2個主要地標上。

投影秀登場首日就吸引不少民眾聚集觀看，紛紛拿起手機捕捉畫面。

此外，新加坡其他跨年活動還包括濱海灣浮動舞台將舉辦售票的STAR ISLAND煙火音樂劇，濱海灣灣景活動空間將舉辦濱海灣嘉年華，濱海藝術中心戶外廣場也有一系列免費演出，今年跨年夜可望恢復以往的熱鬧氣氛。（編輯：韋樞）1111227