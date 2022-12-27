土耳其2023年大選 庫德族物色勇敢候選人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社土耳其迪亞巴克爾27日綜合外電報導）土耳其安全部隊和庫德族武裝分子2015年在東南部以庫德族為主的迪亞巴克爾市爆發衝突最嚴重期間，庫德族人權律師艾爾西頭部中彈，他的遇害地點目前還留有彈痕。

法新社報導，人口超過100萬的迪亞巴克爾（Diyarbakir）在當時的巷戰過後，許多區域都必須重建。身為當地律師公會主席的艾爾西（Tahir Elci）在一座知名清真寺附近中彈身亡。

隨著土國將在明年6月舉行大選，當年衝突留下的傷痕現仍在惡化中，屆時土國主要親庫德族政黨「人民民主黨」（HDP）恐被排除在大選之外。

土國檢方去年以和「恐怖主義」掛鉤為由，要求解散國會第3大黨人民民主黨。檢察總長上週才請求法官，取銷人民民主黨請領政府經費的資格，使該黨的競選活動陷入困境。

2019年以72%得票率當選迪亞巴克爾市長但從未獲准就職的阿亞斯（Orhan Ayaz）說：「（在全國8500萬人口中）我們有600萬選民，需要一位勇敢的候選人來支持庫德族。」

人民民主黨其他60多位民選官員也都遭遇相同狀況，總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）政府指控這些當選人犯下「恐怖主義」罪行，並指派執政黨黨員取代市、鎮長職位。

已有數以千計人民民主黨籍官員和支持者被關進監獄中，包括有群眾魅力的演說家、黨共同領導人德米爾塔什（Selahattin Demirtas）。他2018年在獄中跟艾爾段競逐總統大位。

自從1990年代以來，已有十餘個庫德族政黨在打壓下遭禁或解散。

人民民主黨2018年大選拿下12%選票，如果明年6月前這個政黨遭禁止參政，屆時將有那麼多選民遭到褫奪公權。

然而，對土耳其的選舉而言，經常被形容成「世界最大無國家民族」的庫德族選票向來具決定性影響。

阿亞斯警告，庫德人不會支持「不支持我們的政黨」。

艾爾段的伊斯蘭主義草根政黨正義發展黨（AKP）從2022年執政至今，2018年大選時在迪亞巴克爾嬴得30%選票。

不願意具名的當地生意人說：「庫德人不會投票給他們的敵人。」

「但是他們也可以保持中立，那樣就足以讓艾爾段勝選了。」（譯者：張佑之/核稿：何宏儒）1111227