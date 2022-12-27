世紀暴風雪肆虐美國 氣象局：氣溫料將開始回升

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（中央社水牛城27日綜合外電報導）美國「世紀暴風雪」帶來數日嚴寒天氣，導致至少49人喪生，並引發耶誕節假期交通癱瘓後，國家氣象局今天預測，東部和中西部的氣溫將開始回升。

法新社報導，官方資料顯示，目前暴風雪仍在美國東北部部分地區持續肆虐。數日以來，這場暴風雪已導致9個州大範圍停電、交通延誤或中斷，還有近50人死亡。

紐約州的情況格外嚴峻，特別是在水牛城（Buffalo）。當地出現長達數小時的「白矇天」（whiteout）現象，緊急救難人員只能在雪堆之下逐車搜尋倖存者。

在交通狀況方面，據航班追蹤網站FlightAware.com資訊，近日由猛烈暴風雪、呼嘯狂風和零度以下低溫組成的完美風暴迫使逾1萬5000個國內航班取消，包括昨天的近4000個航班。

紐約州州長侯可（Kathy Hochul）告訴記者，「毫無疑問這是世紀暴風雪」。她還表示，「要說已經結束還為時太早」。

侯可說，該州西部的一些城鎮在一夜間被「30到40英寸」（75公分至1公尺）高的積雪淹沒。

水牛城為紐約州伊利郡（Erie County）首府。伊利郡行政首長波隆卡茲（Mark Poloncarz）昨天下午發推文稱，該郡至少已有27人因暴風雪死亡，其中14人在戶外被發現，3人在車內被發現。

波隆卡茲當天稍早也在記者會上說，伊利郡的死亡人數可能超越臭名昭著的1977年水牛城暴風雪，當時有近 30人死亡。

由於面臨更多的降雪預報，且大部分地區「無法通行」，波隆卡茲與侯可都警告居民小心躲避，並留在原地，避免出門。

美國國家氣象局（National Weather Service, NWS）預測，26日的降雪量將增加14英寸，官員正努力恢復因惡劣天候中斷的緊急服務。

國家氣象局也在今天的最新預報中表示，「預計未來幾天，中西部和東部的低溫將出現緩和」，但該機構也警告，「當地危險的旅行條件」將持續存在。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1111227