韓聯社：韓前總統李明博將獲特赦 28日零時生效
2022/12/27 11:43（12/27 11:56 更新）
韓聯社報導，韓國總統尹錫悅27日將特赦涉貪服刑的前總統李明博（圖）。圖為李明博2019年提起上訴，出席庭審。（韓聯社）
（中央社首爾27日綜合外電報導）韓國「聯合新聞通訊社」（Yonhap）報導，韓國總統尹錫悅今天將給涉貪服刑的前總統李明博、前慶尚南道知事金慶珠等人特赦。
韓聯社指出，韓國法務部赦免審查委員會23日開會擬定年終特赦名單，尹錫悅將在今天的國務會議確定最終內容。
特赦將於28日零時生效。這將是尹錫悅今年5月就任以來第2次特赦。尹錫悅8月時特赦三星電子副會長李在鎔、樂天集團會長辛東彬等1693人。
李明博因貪污等罪名在2020年10月遭判刑17年，目前因健康狀態不佳聲請暫緩服刑，若獲特赦將免坐約15年牢。（譯者：陳亦偉）1111227
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