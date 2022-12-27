更多編輯台推薦新聞：
北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

明年住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元 申請方式這裡看
生活

明年住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元 申請方式這裡看

張惠妹演唱會高雄10場次出爐 嗨唱三天三夜可望盡情「跳起來」
娛樂

張惠妹演唱會高雄10場次出爐 嗨唱三天三夜可望盡情「跳起來」

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
尹錫悅
新聞專題
尹錫悅1/51
首頁 / 國際

韓聯社：韓前總統李明博將獲特赦 28日零時生效

2022/12/27 11:43（12/27 11:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
韓聯社報導，韓國總統尹錫悅27日將特赦涉貪服刑的前總統李明博（圖）。圖為李明博2019年提起上訴，出席庭審。（韓聯社）
韓聯社報導，韓國總統尹錫悅27日將特赦涉貪服刑的前總統李明博（圖）。圖為李明博2019年提起上訴，出席庭審。（韓聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社首爾27日綜合外電報導）韓國「聯合新聞通訊社」（Yonhap）報導，韓國總統尹錫悅今天將給涉貪服刑的前總統李明博、前慶尚南道知事金慶珠等人特赦。

韓聯社指出，韓國法務部赦免審查委員會23日開會擬定年終特赦名單，尹錫悅將在今天的國務會議確定最終內容。

特赦將於28日零時生效。這將是尹錫悅今年5月就任以來第2次特赦。尹錫悅8月時特赦三星電子副會長李在鎔、樂天集團會長辛東彬等1693人。

李明博因貪污等罪名在2020年10月遭判刑17年，目前因健康狀態不佳聲請暫緩服刑，若獲特赦將免坐約15年牢。（譯者：陳亦偉）1111227

#尹錫悅
#李明博
#李在鎔
延伸閱讀
韓國法務部擬定年終特赦名單 前總統李明博入列韓國前總統李明博出獄就醫 獲准暫緩服刑3個月韓國總統尹錫悅偕妻就職 朴槿惠、李在鎔出席文在寅卸任前最後機會 商界盼特赦李在鎔文在寅尹錫悅選後初會面告吹 特赦人事疑喬不攏為救經濟 韓國總統特赦三星電子副會長李在鎔
尹錫悅
升息預期致房市冷清 首爾房價月跌幅達19年新高梨泰院事故遺族要求韓總統道歉 進行全面國政調查
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
韓國法務部擬定年終特赦名單 前總統李明博入列