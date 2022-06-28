韓國前總統李明博出獄就醫 獲准暫緩服刑3個月

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（中央社記者廖禹揚台北28日電）因貪污等罪嫌入獄的韓國前總統李明博日前因病再次出獄就醫，並以健康狀況為由聲請服刑中止，韓國檢方今天批准其暫緩服刑3個月。

韓聯社報導，現年81歲的李明博入獄期間曾多次因糖尿病等痼疾外出就醫，包括去年3次及今年初2次入院接受檢查。目前關押在京畿道安養監獄的李明博27日再次因病入住首爾大醫院檢查治療。

水原地方檢察廳今天下午開會審查李明博6月初以健康為由提出的服刑中止聲請，最終決定批准李明博暫緩服刑3個月，即日起適用，若3個月期滿後須再延長，仍需經審議委員會重新審查。

韓國刑事訴訟法規定，受刑人在服刑期間若出現健康嚴重惡化、年齡超過70歲、懷孕6個月以上、高齡或年幼直系親屬無人監護等狀況時，可聲請終止服刑。

李明博的律師就此表示，考慮到李明博年歲已高，加上健康狀態不佳，雖然這項決議來得有些晚，但仍感到慶幸。李明博2020年12月曾以擔心感染COVID-19為由聲請中止服刑，但未獲准。

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李明博因涉嫌貪污、收賄等罪嫌，在2020年10月遭判處有期徒刑17年及130億韓元（約新台幣3.1億元）罰款，並追繳犯罪所得57.8億韓元。這次聲請獲准，使李明博在入獄19個月後得以暫時獲釋。

這次中止服刑獲准也讓李明博特赦問題再次受到關注，保守派韓國總統尹錫悅近期曾對媒體表示，「把人關上二十幾年不會不太合適嗎」，令外界猜測是否可能在8月15日光復節特赦名單納入李明博。（編輯：黃自強）1110628