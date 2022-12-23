韓國法務部擬定年終特赦名單 前總統李明博入列

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（中央社記者廖禹揚首爾23日專電）韓國法務部赦免審查委員會今天開會擬定年終特赦名單，包括保守派前總統李明博與多名朴槿惠任內高官，韓國總統尹錫悅27日將主持國務會議，確定最終特赦名單。

韓聯社報導，審查委員會今天上午10時開會審查年終特赦名單，沒能在8月獲赦的李明博這次終於名列其中，可能獲免除剩餘刑期並恢復公民權。李明博因貪污等罪名在2020年10月遭判17年有期徒刑，目前因健康狀態不佳申請暫緩服刑，若真獲特赦，將免服約15年刑期。

保守派政黨國民力量今年8月在重掌政權後發表第一次特赦名單，但當時以恢復民生經濟為主，當時的三星電子副會長 李在鎔 、樂天集團會長辛東彬都在列，但李明博等政界人士未能獲赦。

這次特赦名單則列入較多政界人士，除 李明博 外還有在朴槿惠任內涉嫌收受賄絡的前經濟副總理兼企劃財政部長崔炅煥，向朴槿惠提供特殊活動費的南在俊、李丙琪、李炳浩等3名前國情院長，因任內多起政治操作案遭判14年2個月徒刑的前國情院長元世勳等。

因製造網路輿論案遭判2年有期徒刑的進步派前慶尚南道金慶洙也在這次赦免名單中，但僅獲免除刑期，至2028年5月前都無法再次參選。

金慶洙是有名的親盧武鉉、親文在寅代表，先前曾透過進步派在野黨共同民主黨議員奇東旻表示不願成為「MB（韓國對李明博的簡稱）赦免的陪襯」，但仍名列這次特赦名單，被認為是保守派政府為「平衡」所放入的親文派代表。

財經界人士則有前泰光集團會長李豪鎮、富榮集團會長李重根、錦湖石化集團會長朴贊求等。法務部長韓東勳預計將向尹錫悅報告完成審查名單，由握有特赦權的尹錫悅在27日國務會議上確認最終名單。（編輯：黃自強）1111223