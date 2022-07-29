李在鎔刑滿仍受就業限制 三星緘默不提特赦可能

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三星電子副會長李在鎔因行賄等罪嫌遭判有期徒刑，至29日期滿，但5年內仍受就業限制。（韓聯社）

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（中央社記者廖禹揚首爾29日專電）三星電子副會長李在鎔因行賄等罪嫌遭判有期徒刑，至今天期滿，但5年內仍受就業限制；外界對總統尹錫悅在8月光復節特赦李在鎔的期待提高，但三星電子則對此議題保持低調緘默立場。

李在鎔因行賄等罪嫌，在2021年初遭法院判處2年6個月徒刑，扣除先前關押期間，原本至今天刑滿，但李在鎔去年8月獲法務部列入光復節假釋名單，提前出獄為三星電子在半導體及疫苗等重要領域發展親自操盤。

受到就業限制，李在鎔假釋及刑期滿後5年內從事經濟活動受限，李在鎔目前並未擔任三星電子內部理事，也無法正式參與公司營運；韓國主要經濟及宗教團體因此持續呼籲政府特赦李在鎔，讓他正式回到三星電子經營陣容，以強化韓國的國際競爭力。

隨著李在鎔刑期期滿，加上韓國國務總理韓悳洙日前公開表示會建議特赦李在鎔，外界對李在鎔正式回歸三星的期待度也隨之提升，根據韓媒報導，三星電子內部也傳出要準備迎接李在鎔回歸的消息。

近期公開的各家民調也顯示，贊成特赦李在鎔的民眾占比達7成上下，顯示一般民眾對李在鎔重返三星可能帶來的經濟成長的期待頗高。

不過，三星電子官方則對此三緘其口，連媒體詢問關於李在鎔刑滿的立場，也只表示「沒有能表態的內容，也無法提及任何相關內容」。業界人士認為，可能是考量反對特赦的市民團體觀感所致。

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李在鎔目前仍因涉及會計造假及不當合併的罪嫌接受司法調查，截至8月10日重新開庭前未公開任何行程，韓國電視台SBS引述業界人士說法推測，李在鎔在8月15日韓國光復節特赦名單公布前應不會有任何動作。

韓聯社則引述法律界人士說法報導，法務部將在8月9日或10日召開赦免審查委員會，可望在12日公布最終名單，外界認為可能被列入這次名單的有力人選除李在鎔外，還有因貪污入獄的前總統李明博。（編輯：黃自強）1110729