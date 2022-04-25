文在寅卸任前最後機會 商界盼特赦李在鎔

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（中央社記者廖禹揚首爾25日專電）韓國總統文在寅可能在5月8日宣布卸任前最後一波特赦名單，韓國5個經濟團體今天連署請願，希望三星電子副會長李在鎔及樂天集團會長辛東彬能獲特赦，以助韓國走出經濟危機。

大韓商工會議所、韓國貿易協會、中小企業中央會、韓國經營者總協會、韓國中間企業聯合會等經濟團體今天向青瓦台及法務部請願，希望能在5月8日釋迦誕辰特赦名單中加入李在鎔、辛東彬等商界大老。

請願書中指出，世界經濟正面臨重大轉變期，加上疫情、美中糾紛、俄烏局勢等國際環境影響，韓國經濟正面臨無法預知的危機，需要企業協助度過難關、確保國家未來競爭力。

據韓聯社報導，商界這次提出的希望特赦名單約20人，多為已假釋出獄或獲緩刑的大企業相關人士，包括去年8月假釋出獄的李在鎔，希望可解除對他們的公民權限制。

此外，有不少意見要求特赦前總統李明博、前慶尚南道知事金慶洙、前法務部長曹國的妻子鄭慶心等。

不過，文在寅今天與青瓦台主線記者進行座談時就相關問題表示，「不認為赦免是總統可以隨心所欲執行的權限」，認為必須從彌補司法正義的角度來行使，而非總統特權。

文在寅說，赦免對象是否符合彌補司法正義不足之處的標準，必須以國民的支持與共識為標準，預期至5月8日為止將持續觀望輿論態勢。

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文在寅今天宣布將在5月9日任期最後一天傍晚6時準時從青瓦台下班，當天在青瓦台外的住處過夜，隔天出席候任總統尹錫悅的就職典禮後，將返回位於慶尚南道梁山市的私宅。

隨著新任政府遷至龍山區辦公，目前的總統府青瓦台將在尹錫悅就職典禮後立即向一般民眾開放。總統職務交接委員會今天說明，青瓦台開放參觀初期將採事前預約抽籤制，每天開放6個梯次，每2個小時限6500人、一天最多3.9萬人參觀。（編輯：馮昭）1110425