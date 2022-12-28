俄羅斯反攻赫松市 33枚火箭轟平民目標

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（中央社基輔/巴赫姆特28日綜合外電報導）烏克蘭軍方說，截至今天上午的24小時內，俄羅斯軍隊向烏克蘭赫松市的平民目標發射33枚火箭。俄羅斯在前線部署更多的坦克和裝甲車，戰鬥已更加激烈。

烏克蘭武裝部隊總參謀部在早晨的通報中說，俄羅斯軍隊正用迫擊砲和大砲攻擊赫松市（Kherson）附近第聶伯河（Dnipro River）右岸的居民區。

俄羅斯否認以平民為目標。路透社無法立即核實這些報導。

俄羅斯軍隊上個月放棄赫松市，這是烏克蘭在11個月戰爭中取得的最重大成果之一，但隨著寒冬到來，戰鬥已經進入緩慢及艱苦的階段。

烏克蘭軍事分析家日丹諾夫（Oleh Zhdanov）說：「前線的變化很小，但來自敵人的壓力已經加強，無論是在人數還是裝備類型和數量上。」

日丹諾夫說，由於俄羅斯部署裝甲車和坦克，戰鬥已經加劇。

最激烈的戰鬥發生在烏克蘭東部城市巴赫姆特（Bakhmut）附近，俄羅斯幾個月來一直試圖攻占這個城市，不惜付出巨大的生命代價，如今此地如同被炸毀的鬼城。而在更北邊的史瓦托維（Svatove）和克爾米納（Kreminna）兩市，烏克蘭正試圖打破俄羅斯的防線。

戰前有7萬人居住的巴赫姆特，現在成為一片廢墟。路透社記者看到一棟大型住宅建築起火燃燒。街上散落著碎片，大多數建築物的窗戶都被炸毀。

85歲的歐勒山大（Oleksandr）說：「我們的大樓被摧毀了。我們大樓裡有一家商店，現在已經不在了。」他說，自己是那裡唯一剩下的居民。

附近73歲居民比拉黑亞（Pilaheia）說，她早已習慣「不斷的爆炸」。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1111228