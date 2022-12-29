中企自美下市風險降低 拼多多改變赴港上市計畫

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（中央社台北29日電）美國上市公司會計監督管理委員會（PCAOB）日前宣布獲得檢查中企的完整權限，外界解讀約200家中企自美下市風險降低。據報導，包含拼多多在內的多家中企因此暫緩或取消赴港上市的計畫。

美中陷入激烈的貿易戰和技術爭鬥，在全球兩大經濟體僵持的關係中，在美國上市的中國企業也面臨了下市風險。前後約有200家中國企業遭到美國監管部門點名。

然而，隨著近日PCAOB宣布取得檢查中國企業的完整權限後，一方面象徵美國監管機構獲得勝利，也意味在美國中國企業可以鬆一口氣，被踢出美國證券交易市場的風險可望解除。

路透社報導，在這個背景之下，多家獲得喘息空間的中國企業決定延後或取消赴香港上市的計畫。

報導引述消息人士的說法指出，包含電商平台拼多多以及物流企業滿幫接連做出應對，前者暫停有關赴港上市的討論，後者則已取消了相關的計畫。

美國2020年底通過「外國公司問責法」（HFCAA），要求在美上市的外國企業必須嚴格遵守美國審計標準，否則將無法在美國證券交易所掛牌。過去2年間約有200家在美上市的中企被列入名單，部分企業為應對可能的下市風險，因此計畫轉往香港上市。

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除了美方的聲明，政策轉變所吹起的「春風」也可從中國官方近日的公告中感受。

中國證券監督管理委員會21日發文表示，響應中共中央經濟工作會議對2023年經濟政策的方針，推動企業境外上市制度改革落地實施，加快平台企業境外上市「綠燈」案例落地。「推動形成中美審計監管常態化合作機制」，營造更加穩定、可預期的國際監管合作環境。」（編輯：吳柏緯/唐佩君）1111229