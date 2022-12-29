更多編輯台推薦新聞：
北一女樂儀旗隊在美排練 玫瑰花車遊行音樂總監讚嘆
生活

北一女樂儀旗隊在美排練 玫瑰花車遊行音樂總監讚嘆

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因
生活

2023元旦新制一次看 18歲可辦信用卡租房子 手搖飲須標咖啡因

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂
政治

當兵變成1年會很操嗎？刺槍術還做不做？義務役新制一篇看懂

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/300
首頁 / 國際

烏克蘭多地遭俄羅斯飛彈大規模攻擊 包括首都基輔

2022/12/29 17:23（12/29 17:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭全國各地29日遭俄羅斯飛彈大規模攻擊，包括首都基輔。（Ukrainian Presidential aide Kyrylo Tymoshenko via Telegram/Handout via 路透社）
烏克蘭全國各地29日遭俄羅斯飛彈大規模攻擊，包括首都基輔。（Ukrainian Presidential aide Kyrylo Tymoshenko via Telegram/Handout via 路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔29日綜合外電報導）烏克蘭軍方今天表示，全國各地遭到俄羅斯飛彈「大規模」攻擊，包括首都基輔（Kyiv）也遇襲。

法新社報導，烏克蘭空軍在社群媒體發文稱：「12月29日，發生大規模飛彈攻擊…敵人正利用戰略軍機和軍艦的空射和艦射巡弋飛彈，從各個方向攻擊烏克蘭。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）指出，俄軍發射逾120枚飛彈。

路透社報導，波多利雅科在推特（Twitter）發文表示：「我們正等待『和事佬』就和平解決方案提出進一步建議。」他指的是俄國呼籲解決自身在2月24日發起的侵略戰爭。

今天上午，烏克蘭多座城市發生爆炸。基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊軟體Telegram警告，可能出現停電狀況，呼籲居民儲水備用。

基輔市軍事當局指出，首都東部2間私人民宅被墜落的飛彈碎片擊中，該市西南部的1間企業和1座遊樂場也遭到破壞。

位於東部的第二大城哈爾科夫（Kharkiv）市長泰芮可夫（Ihor Terekhov）說，當地發生「一連串爆炸」。

西部利維夫市（Lviv）市長薩多維（Andriy Sadovyi）也說，當地通報發生爆炸。利維夫州州長科濟茨基（Maxim Kozytski）表示，防空系統正在運作，呼籲民眾待在避難所內。（譯者：施施/核稿：陳彥鈞）1111229

#烏克蘭
#俄羅斯
#俄烏戰爭
延伸閱讀
烏克蘭提10項和平提案遭回絕 俄羅斯籲承認割地否則免談美擬援烏克蘭與台灣砲兵戰術網鏈 提升戰力俄24小時轟赫松市23次 曾批戰爭俄議員印度度假疑墜死蒲亭送俄羅斯盟國領袖8枚金戒 被諷為魔戒大反派索倫
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
烏克蘭盼2月底前召開和平峰會 不期望俄羅斯會參加