艾爾段外交救經濟未果 土耳其高通膨下迎2023

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高通膨對土耳其民眾的消費能力造成沉重打擊，加上俄烏戰爭、能源及食品價格大漲以及貨幣里拉貶值，幾乎沒有人期待現況能在短期內改善。圖為伊斯坦堡塔克辛清真寺。中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡攝 111年12月31日

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡特稿）土耳其經常帳赤字不斷擴大，總統艾爾段為挽救財政頹勢一改過去到處放火的外交政策，逐一修補與宿敵的關係，盼引入金流。然而土耳其通膨率今年仍飆逾80%，民眾短期內只能續過「精省年」，盼高物價見頂。

土耳其經濟嚴峻，飆高的通膨數字讓多數國家「看不見車尾燈」。總統及國會選舉最遲將於2023年6月舉行，多數分析人士認為，艾爾段這回難以複製過去的勝選經驗。

艾爾段本來預計在他治下，土耳其經濟起飛，然而，他因強硬好鬥的外交路線與傳統盟友鬧僵，國內經濟也因這位強人力行非正統「艾氏經濟學」（Erdoğanomics）陷入泥淖。

號稱讀過經濟學的艾爾段堅認，高利率導致高通膨，中央銀行在政治壓力下自8月至11月連續降息，從14%一路砍至9%，反而更惡化通膨。土耳其政府雖然調高最低工資盼緩解民眾生活壓力，但是正如伊斯坦堡居民尤迪茲（Nazlin Yildiz）所說，工資漲，物價上漲是可預期的，「大家必須有心理準備」。

幾項調查顯示，隨著由共和人民黨（CHP）領軍、由6個在野黨組成的反對派聯盟不斷在民意支持上有所斬獲，艾爾段意識到政府能不能續命取決於經濟表現。

土耳其經濟與土國、西方間關係的連動性，遠比艾爾段所想的高。歐洲聯盟（EU）是土耳其主要出口市場。如今土耳其經常帳赤字及外債已不斷擴大，報導中東新聞的Al-Monitor網站指出，土耳其2023年至少需要2160億美元（約新台幣6兆6376億元）償還外債及經常帳赤字。

整個歐盟因通膨導致需求下降，更重挫土耳其經濟。

由於西方援助不多，艾爾段轉向區域大國求援。土耳其退休大使戈古斯（Hasan Gogus）稱，赤字是土耳其新外交政策路線背後的主要考量因素。

戈古斯於土耳其新聞網站T24專欄中寫道，土耳其不願向國際貨幣基金（International Monetary Fund）求助，而外國投資者到來的可能性很低。

此外，無論旅遊收入能增加多少，總有個頂。剩下的選項就是從口袋深的阿拉伯及波斯灣國家獲得資金及信貸。

艾爾段過去對這些國家的抨擊如過眼雲煙，沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國等國著眼自身優勢，也積極回應，向土耳其央行轉帳數十億美元，並承諾將提供更多資金。

土耳其與以色列也就恢復能源合作展開討論，艾爾段還在世界盃足球賽開幕日與宿敵埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）上演大和解，並於20國集團（G20）峰會期間對媒體說，「國際事務中沒有怨恨的空間」。

政治分析師葉特欽（Murat Yetkin）指出，艾爾段身段放軟完全是出於在選前改善經濟的需要。

他於「葉特欽報告」中寫道：「如果艾爾段找到其他方法緩解他自己造成的經濟危機，如果他未面臨可能失去大位的選舉，他會採取這些策略嗎？」

艾爾段從西方國家獲得支持的機會仍偏低。俄羅斯入侵烏克蘭後，他因扮演調人對西方國家產生的重要性並沒有轉化為他所需的經濟支持。

伊斯坦堡比爾基大學（Bilgi University）政治學教授杜欒（Ilter Turan）對Al-Monitor說，重點是為什麼西方的投資已經枯竭。

他指出，司法及政治因素使商業環境不可預測，不僅新的投資者不願前來，在土耳其有投資經驗的公司，例如福斯汽車也不願意展開新的投資。

杜欒解釋，土耳其在烏克蘭戰爭中討好各方的方式也有問題，「這是一種遏制因素」，因為土耳其可能因不遵守對俄制裁而本身受到新制裁。

如果選後新政府執政，杜欒預計情形不會在一夕之間有所改善。儘管如此，他認為，如果外界感覺到土耳其的發展正朝著可預測的方向走去、安卡拉表明不會再與周邊國家衝突，西方可能再次注入投資。

值得注意的是，對民主、人權及法治的考量可能無礙土耳其與中東國家的互動，但這對西方國家而言卻很重要，因此在這些議題上的分歧，將使西方國家與土耳其關係正常化進程遲滯不前。

伊斯坦堡高人氣市長伊瑪莫魯（Ekrem Imamoglu）日前遭判2年7個月徒刑並禁止從政，就是土耳其司法狀況的最新例證。

伊瑪莫魯在2019年贏得伊斯坦堡選舉後的演說中因侮辱政府官員被定罪，批評者說土耳其法院屈從於艾爾段的意志。伊瑪莫魯被視為是土耳其明年總統大選中艾爾段的競爭對手。

多名觀察家指出，土耳其司法機構正試圖「清理戰場」，以確保艾爾段能勝選，預計選前會有更多類似事件。

T24外交政策分析師依南濟（Barcin Yinanc）於專欄寫道，伊瑪莫魯遭判刑讓西方了解土耳其政府準備將法律「工具化」到何種程度。她也指出，對土耳其法治的疑慮也是西方投資客裹足不前的主因。

可以預期，在土耳其選舉落幕前，西方盟友及夥伴無疑會保持謹慎觀望態度。（編輯：周永捷）1111231