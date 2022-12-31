玻利維亞反對派領袖遭逮捕 民眾焚車與警爆衝突

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（中央社聖克魯斯/拉巴斯30日綜合外電報導）在玻利維亞聖克魯斯省省長、右翼反對派領袖卡馬丘（Luis Fernando Camacho）被捕後，抗議群眾今天攻擊建物、燒車並封路。聖克魯斯省在當地屬較富裕的農業地區。

綜合路透社與法新社報導，入夜後，抗議民眾在省會聖克魯斯（Santa Cruz）焚燒車輛和輪胎，朝警方投擲爆竹；警方則動用催淚瓦斯試圖驅散人群。

今天白天，群眾大致平靜，他們用輪胎、石塊和旗幟作為路障，封鎖聖克魯斯周圍道路。

這些抗議行動是卡馬丘領導的聖克魯斯與左派總統阿爾斯（Luis Arce）政府的最新一波對峙。

卡馬丘28日因涉嫌參與2019年政治動亂而遭到拘留，被控犯下「恐怖主義」行為；當時的動亂導致時任總統莫拉萊斯（Evo Morales）出逃國外。

卡馬丘昨天晚間遭判4個月審前羈押，今天一早被轉送到一所戒備森嚴的監獄。

卡馬丘堅稱清白，稱自己被逮捕並送往首都拉巴斯（La Paz）根本就是綁架。檢察官否認逮捕卡馬丘為綁架或出於政治動機。

卡馬丘2019年呼籲莫拉萊斯下台，以公民領袖身分成為右翼反對派運動的代表人物。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1111231