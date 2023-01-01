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北韓新年第一天試射飛彈 南韓譴責挑釁行為

2023/1/1 09:17
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（中央社首爾1日綜合外電報導）韓聯社援引南韓合同參謀本部說法報導，北韓今天凌晨向朝鮮半島東部海域發射1枚短程彈道飛彈。北韓昨天才剛發射3枚彈道飛彈，不到24小時就又再度採取行動。

韓聯社援引南韓合同參謀本部的話報導指出，今天這枚短程彈道飛彈在當地時間凌晨2點50分從北韓首都平壤的龍城區發射後飛行約400公里，最後落入日本海。

南韓合同參謀本部說：「我們強烈譴責北韓的一系列飛彈試射，這是嚴重的挑釁行為，有損朝鮮半島和國際社會的和平與穩定。」南韓合同參謀本部並敦促平壤立即停止飛彈試射。

日本海上保安廳表示，飛彈飛行高度約100公里，飛行約350公里後落在日本專屬經濟區外。

日本防衛大臣濱田靖一告訴記者，東京已透過北京外交管道就這次飛彈試射向北韓抗議。

美軍印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）在聲明中表示，這次發射飛彈並沒有對美國人員或領土構成立即性威脅，也未對華府盟友構成立即性威脅，但凸顯出北韓武器計畫有著破壞穩定的影響。

北韓2022年飛彈測試次數來到新高，在外界推測北韓可能將第7度測試核武時，平壤當局持續發展武器。

2022年期間，北韓同時自2017年來首次恢復洲際彈道飛彈測試，成功發射巨大的新型洲際彈道飛彈火星-17型（Hwasong-17），射程據信可達到美國任何地方。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1120101

#北韓
#南韓
#韓聯社
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