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基輔跨年夜不平靜 俄羅斯新年持續轟炸

2023/1/1 11:14（1/1 11:49 更新）
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圖為12月31日基輔遭俄羅斯轟炸，一位市民在滿目瘡痍街上擁抱兒子。（路透社）
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（中央社基輔31日綜合外電報導）烏克蘭剩不到一個小時就要邁入2023年，新一輪轟炸再度震撼首都基輔；先前俄羅斯也使用飛彈攻擊準備要過年的基輔和其他城市。

法新社報導，基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）在通訊軟體Telegram表示，新年首場爆炸發生在元旦零時30分許，有兩個地區遭襲擊，目前沒有人員傷亡通報。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在除夕夜發表談話指出，烏克蘭人將繼續戰鬥，直到勝利為止。

當俄羅斯遠東地區迎接2023年的鐘聲響起時，總統蒲亭（Vladimir Putin）站在一群軍人和婦女之間發表除夕談話；通常俄國總統的除夕談話是以克里姆林宮為背景。

蒲亭告訴民眾，「歷史的正當性」站在他們這一邊。

克里契科在社群媒體上說，除夕遇襲，造成至少1人死亡；基輔市政府表示，另有22人受傷。

根據法新社記者所見，爆炸摧毀基輔4星級阿爾法維托飯店（Hotel Alfavito）一個角落，瓦礫散落在街上。

附近人行道到處是建物窗戶被炸破的玻璃碎片，包括基輔國家藝術宮（National Palace of Arts）的窗戶。

居住在附近公寓大樓23歲從事電影業的穆登科（Yaroslav Mutenko）說，他當時正在洗澡，準備去參加跨年派對，這時候他聽到了一聲巨響。

他說：「我們的敵人，俄羅斯人，可以破壞我們的平靜，但無法摧毀我們的精神。」

「我為什麼要和朋友一起慶祝新年呢？因為今年我明白大家緊靠在一起這個重要的道理。」

蒲亭入侵烏克蘭進入第11個月，俄羅斯有系統地瞄準烏克蘭能源基礎設施，讓數百萬人在隆冬時節處於寒冷與黑暗中。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1120101

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